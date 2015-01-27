۶۵ درصد بیسوادان کهگیلویه و بویراحمد از مدرسه فراری بودند

سید مسعود ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان باسوادی استان پس از انقلاب تاکنون بیش از۶۳درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد در زمینه سوادآموزی جزء چهار استان برتر کشور است.

وی یکی از محورهای سواد آموزی در این استان را قرآن آموزی دانست و گفت: خروجی این آموزشها، خواندن صحیح قرآن و نماز است.

ارجمند مهارت آموزی را محور دوم سوادآموزی در استان عنوان کرد و اظهار داشت: مهارتهای اساسی در زندگی در ابن کلاسها آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تولید بیسواد باید مبادی بیسوادی را ببندیم، افزود: اگر این مهم تحقق یابد کار مبارزه با بیسوادی ۹۵درصد جلو خواهد افتاد.

ارجمند با بیان اینکه سواد آموزی باید تقاضا محور باشد، اظهار داشت: به زور نمی توان کسی را مجبور به سوادآموزی کرد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان، اجرای طرحهای سوادآموزی اولیاء بیسواد۱۰تا۴۹سال دانش آموزان وباسوادی گروه سنی ۱۰تا۲۰سال را از اولویت های مهم سال جاری حوزه سوادآموزی آموزش وپرورش عنوان کرد.

ارجمند بیان داشت: تمام بیسوادان واجد شرایط دراین گروه سنی تا پایان سال۹۴باسواد می شوند.

وی همچنین بیان کرد: نزدیک به شش هزار نفر از اولیاء دانش آموزان در استان که بیسواد هستند، شناسایی شده اند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان حضور تشکلهای دولتی وغیردولتی را برای شتاب بخشی به ریشه کنی بیسوادی بسیار موثر دانست و اظهار داشت: سرانه هرنفر بیسواد در دوره سوادآموزی پنج میلیون و۲۰۰هزار ریال و در دوره تحکیم ۶۰۰هزار ریال تعیین گردیده است.

وی عنوان کرد: تاکنون در بیش از ۳۲۰ روستای استان جشن پایان بی‌سوادی برگزار شده است.