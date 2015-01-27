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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۳۱

ارجمند عنوان کرد:

۶۵ درصد بیسوادان کهگیلویه و بویراحمد از مدرسه فراری بودند

۶۵ درصد بیسوادان کهگیلویه و بویراحمد از مدرسه فراری بودند

یاسوج – معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویرحمد گفت: ۶۵درصد از بیسوادان در این استان کسانی هستند که در مدارس ثبت نام کرده بودند اما به هر دلیلی از مدرسه فرار کردند.

سید مسعود ارجمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: میزان باسوادی استان پس از انقلاب تاکنون بیش از۶۳درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: کهگیلویه و بویراحمد در زمینه سوادآموزی جزء چهار استان برتر کشور است.

وی یکی از محورهای سواد آموزی در این استان را قرآن آموزی دانست و گفت: خروجی این آموزشها، خواندن صحیح قرآن و نماز است.

ارجمند مهارت آموزی را محور دوم سوادآموزی در استان عنوان کرد و اظهار داشت: مهارتهای اساسی در زندگی در ابن کلاسها آموزش داده می شود.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از تولید بیسواد باید مبادی بیسوادی را ببندیم، افزود: اگر این مهم تحقق یابد کار مبارزه با بیسوادی ۹۵درصد جلو خواهد افتاد.

ارجمند با بیان اینکه سواد آموزی باید تقاضا محور باشد، اظهار داشت: به زور نمی توان کسی را مجبور به سوادآموزی کرد.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان، اجرای طرحهای سوادآموزی اولیاء بیسواد۱۰تا۴۹سال دانش آموزان وباسوادی گروه سنی ۱۰تا۲۰سال را از اولویت های مهم سال جاری حوزه سوادآموزی آموزش وپرورش عنوان کرد.

ارجمند بیان داشت: تمام بیسوادان واجد شرایط دراین گروه سنی تا پایان سال۹۴باسواد می شوند.

وی همچنین بیان کرد: نزدیک به شش هزار نفر از اولیاء دانش آموزان در استان که بیسواد هستند، شناسایی شده اند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان حضور تشکلهای دولتی وغیردولتی را برای شتاب بخشی به ریشه کنی بیسوادی بسیار موثر دانست و اظهار داشت: سرانه هرنفر بیسواد در دوره سوادآموزی پنج میلیون و۲۰۰هزار ریال و در دوره تحکیم ۶۰۰هزار ریال تعیین گردیده است.

وی عنوان کرد: تاکنون در بیش از ۳۲۰ روستای استان جشن پایان بی‌سوادی برگزار شده است.

 

کد مطلب 2474984

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