دومین دیدار بدون تماشاگر تیم والیبال متین در مقابل سایپا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از دور برگشت لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز چهارشنبه در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که جدال برخی تیم ها برای حضور در مرحله پلی آف حساس و نفس گیر شده است.

در یکی از مهمترین دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال، تیم متین ورامین که عنوان قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر را یدک می کشد به مصاف سایپای البرزی می رود که برای باقی ماندن در جمع مدعیان صعود به پلی آف، چاره ای جز پیروزی مقابل متین نخواهد داشت.

تیم سایپا محکوم به پیروزی در برابر متین ورامین است

تیم سایپای البرز که تا پایان هفته یازدهم لیگ برتر با کسب 10 امتیاز از 9 بازی، در رده پنجم جدول هفت تیمی گروه دوم قرار دارد باید در بازی این هفته مقابل متین به پیروزی سه بر صفر و یا سه بر یک رسیده و سه امتیاز کامل را کسب کند و از طرف دیگر منتظر شکست وزارت دفاع در خانه تیم قعر جدولی و بدون امتیاز مهرپارس باشد که کمی دور از دسترس است.

تیم سایپای البرز که طی سال های گذشته یکی از حاضران در لیگ برتر بوده است در دور رفت مرحله گروهی این فصل نتایج خوبی را کسب نکرد اما در دور برگشت با برتری مقابل وزارت دفاع و کسب یک امتیاز از نوین کشاورز نشان داد که از پتانسیل و ظرفیت های بهتری نسبت به دور رفت برخوردار است.

در نقطه مقابل تیم متین ورامین که صعود خود را به مرحله پلی آف لیگ برتر مسجل کرده است، جدال سخت و حساسی را با تیم مدعی و پرمهره شهرداری ارومیه برای قرار گرفتن در صدر جدول گروه دوم دارد به همین خاطر تلاش می کند تا در دو بازی باقی مانده این مرحله مقابل تیم های نوین کشاورز و سایپای البرز شش امتیاز کامل را کسب کرده و منتظر لغزش شاگردان جهانگیر سید عباسی در تیم شهرداری باشد.

جدال صدرنشینی میان متین ورامین و شهرداری ارومیه

قطعا دو تیم شهرداری ارومیه و متین ورامین تلاش دارند تا با قرار گرفتن در صدر جدول گروه دوم، در مرحله پلی آف با تیم چهارم گروه اول دیدار کرده و قرعه آسان تری را در ادامه راه رسیدن به فینال مسابقات پیش رو داشته باشند.

تیم متین ورامین اگرچه سابقه طولانی در والیبال کشور ندارد اما در سومین فصل حضور خود در لیگ برتر به یکی از پرافتخارترین تیم های حاضر در رقابت ها بدل شده و با کسب یک قهرمانی و یک نائب قهرمانی لیگ و قهرمانی در جام باشگاه های آسیا به عنوان یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی این فصل نیز محسوب می شود.

اگرچه بسیاری از بازیکنان پرآوازه و ملی پوش متین ورامین در فصل گذشته نظیر سعید معروف، مجتبی میرزاجانپور، شهرام محمودی، محمد موسوی از این تیم جدا شدند اما پیوستن بازیکنانی نظیر حمزه زرینی، امیر غفور، مهدی بازارگرد، آرش کشاورزی، علیرضا جدیدی و آندریاس و حضور مربی مطرحی مثل بهروز عطائی، شانس این تیم برای رسیدن به مراحل بالاتر را افزایش داده است.

تیم متین ورامین در مرحله رفت دور گروهی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در کرج، تیم سایپای البرز را با نتیجه سه بر یک شکست داده و سه امتیاز شیرین را به اندوخته های خود اضافه کرد و در این دیدار نیز به دنبال کسب سه امتیاز کامل است.

تیم متین ورامین از پتانسیل بالایی برای موفقیت در لیگ برخوردار است

علیرضا فداکار مدیر عامل متین ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر از عزم تیم متین ورامین برای ارائه بازی های زیبا در ادامه لیگ برتر خبر داد و اظهار داشت: تیم متین ورامین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر تلاش دارد تا نماینده شایسته ای برای دیار 15 خرداد باشد.

مدیر عامل متین ورامین افزود: متین ورامین در دور برگشت لیگ برتر والیبال با ارائه بازی های زیبا و هدفمند نشان داد که از پتانسیل بالایی برای موفقیت در لیگ برخوردار است و رقابت نزدیکی را در صدر جدول پیگیری می کند.

اما نکته حائز اهمیت این دیدار، محرومیت هواداران متین برای حضور در سالن شهید گلعباسی این شهرستان بر اساس حکم کمیته انضباطی است و بدین ترتیب شاگردان عطائی باید دومین بار در این فصل بدون حضور تماشاگران خود به مصاف تیم سایپا برود.