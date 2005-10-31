شاخص كل بورس چهار رقمي شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" شاخص كل تالار اصلي بيش از 35واحد و شاخص كل تالار فرعي بيش از56 واحد افت نمود كه اين امر منجر به چهار رقمي شدن شاخص كل بازار و افت چهل واحدي آن گرديد.

به گزارش "مهر" هرچند دراوايل هفته خبرخارج شدن سيمان از سبد حمايتي به مثبت ماندن شاخص كمك كرد اما اين امر دوام چنداني نداشت وپس از دور روز افت شاخص كل به زير ده هزاررسيد.

به گفته اغلب كارشناسان روند افت شاخص ها در روزهاي آينده وتا باز شدن نماد شركتها ي باقي مانده نيز ادامه خواهد داشت.

به گزارش "مهر" هرچند رييس جمهوري در چند مصاحبه حمايت دولت ازبازار سرمايه را اعلام كرده اما هنوز راهكار اجرايي در اين زمينه اعمال نشده است.

تنها در هفته گذشته شوراي بورس جلسه اضطراري براي بررسي مشكلات برگزار كرد كه متاسفانه اين جلسه نيز نتايج قابل توجهي نداشت.