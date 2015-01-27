بازار دارویی افغانستان را از دست دادیم/بازار ۲ میلیارد دلاری عراق

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس کبریایی زاده در اولین هم اندیشی توسعه صادرات دارویی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، به تحلیلی از بازار واردات دارویی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: طی ۱۳ سال گذشته متوسط رشد مصرف دارو به لحاظ ریالی ۲۸.۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: رشد صنعت داروسازی در همین سالها ۹.۳ درصد بوده و واردات نیز ۴۲ درصد گزارش شده است که نشان می دهد تعادل در بازار دارویی را حفظ نکرده ایم.

کبریایی زاده با بیان این مطلب که این آمارها پیام خیلی بدی برای سیاست گذاران نظام سلامت دارد، گفت: مسیر ما نیاز به بازنگری دارد. شاخص های سلامت گواه این است که ایران جزو کشورهای رو به توسعه است به طوری که امید به زندگی در این سالها افزایش یافته و بودجه های نظام سلامت نیز رشد قابل قبولی داشته اند، همچنین الگوی بیماری های ما به سمت کشورهای توسعه یافته حرکت می کند.

وی با اعلام اینکه سهم ریالی بخش واردات به شدت بالاست، تاکید کرد: متاسفانه سهم تولید در این سالها کاهش پیدا کرده و واردات همچنان رو به افزایش است.

رئیس سندیکای صنایع داروهای انسانی ایران به قیمت داروی تولید داخل و داروهای وارداتی اشاره کرد و گفت: ارزش هر واحد داروی وارداتی ۳ هزار تومان و تولید داخل ۱۸۴ تومان برآورد شده است که این وضعیت نشان می دهد توجه ما به واردات بیشتر از تولید داخل بوده است.

کبریایی زاده به یک نمونه از داروهای مصرفی در داخل اشاره کرد و گفت: متفورمین برای نوع ایرانی آن ۵۱.۲ ریال قیمت گذاری شده و برای نوع ژنریک و وارداتی آن ۱۶۹ تومان قیمت گذاری شده است و اگر قرار بود تمام نیاز کشور به متفورمین از محل واردات تامین شود می بایست ۱۷۵ میلیارد تومان فقط برای این دارو ارز اختصاص می دادیم در حالی که تولید داخل با تامین ۹۸ درصد بازار دارویی کشور تنها ۶۵ میلیارد تومان هزینه کرده است.

وی با اعلام اینکه کل ظرفیت داروسازی کشور در سال ۹۱، ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و در سال ۹۲ بین ۸ هزار تا ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: این مقدار سود یک پالایشگاه هم نمی شود.

کبریایی زاده با اعلام اینکه اگر تمام داروهای وارداتی را از کشور هند می خواستیم وارد کنیم می بایست حداقل ۵.۵ برابر این مقدار پول را هزینه می کردیم، افزود: در هیچ کجای دنیا برای تولید دارو مالیات بر ارزش افزوده نمی گیرند در حالیکه در کشور ما این کار انجام می شود.

وی با اعلام اینکه ظرفیت صنعت داروسازی ما بیش از دو برابر نیاز داخلی است، افزود: ما می بایست به بازار دارویی کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان و همچنین کشورهای آفریقایی توجه کنیم.

کبریایی زاده با اعلام اینکه حجم بازار دارویی عراق ۲ میلیارد دلار است، ادامه داد: در گذشته ۷۵ درصد بازار دارویی افغانستان متعلق به داروهای ایرانی بود که متاسفانه آن را از دست داده ایم.

وی در پایان بر هدایت بازار دارویی کشور تاکید کرد و گفت: می بایست اعتماد عمومی به داروی تولید داخل افزایش یابد. متاسفانه در سالهای گذشته بدون سند گفته شده، داروی تولید داخل کیفیت ندارد.