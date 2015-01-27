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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

کشف مدار مغزی مسئول تشنگی‬

کشف مدار مغزی مسئول تشنگی‬

محققان موسسه پزشکی هوارد هیوز دانشگاه کلمبیا موفق به کشف مدار مغزی در موش ها شده اند که مسئول تنظیم تشنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موفق به کشف مدار مغزی در موش ها شده اند که مسئول تشنگی است و زمانی که سلول های موجود در این مدار تحریک می شوند، موش ها تشنه شده و تمایل به نوشیدن آب را احساس می کنند حتی اگر دقایقی پیش آب نوشیده باشند.

این مدار در ناحیه ای از مغز با عنوان (subfornical organ (SFO قرار دارد. نتایج تحقیقات نشان داد که در منطقه SFO دو مجموعه از سلول ها قرار دارند که دارای هماهنگی و تعادل با یکدیگر هستند، زمانی که احساس تشنگی می کنید یعنی بدن نیاز به آب دارد و آب می نوشید اما زمانی که احساس تشنگی نمی کنید پس آبی نیز به بدن نمی رسد.

 Charles Zuker سرپرست این تیم تحقیقاتی می گوید: « شناسایی و کشف این مدار مغزی در موش ها نشان داد، زمانی که آنها احساس تشنگی می کنند و آب می نوشند در نتیجه دریافت میزان مناسبی از آب علائم حیاتی مانند فشار خون و حجم سلولی تنظیم می شود.»

کد مطلب 2474994

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