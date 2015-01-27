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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

سید سعید افجه‌ای در گفتگو با مهر:

استقلال برابر سپاهان شکست بخورد سازمان لیگ باید جواب هواداران را بدهد

استقلال برابر سپاهان شکست بخورد سازمان لیگ باید جواب هواداران را بدهد

سخنگوی باشگاه استقلال با بیان اینکه سازمان لیگ پاسخگوی درخواست ما برای لغو دیدار با سپاهان نیست، گفت: اگر مقابل سپاهان بازی کنیم و شکست بخوریم مسئولان سازمان لیگ باید جوابگو باشند.

سید سعید افجه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت استقلال برای دیدار با سپاهان پرداخت و گفت: مدیرعامل باشگاه در حال پیگیری است تا بتواند با رئیس سازمان لیگ ارتباط برقرار کند و تاریخ بازی مقابل سپاهان را تغییر دهد.

وی تاکید کرد: بازیکنان ملی‌پوش ما روز گذشته به تهران برگشتند و مطمئنا چند روز لازم است تا آنها روز و شب خود را پیدا کنند و خستگی این سفر طولانی را از تن بیرون کنند. نمی‌دانم چرا اینقدر سازمان لیگ اصرار دارد که بازی‌ها را زودتر از موعد قبل برگزار کند.

افجه‌ای ادامه داد: ما چندین بار با سازمان لیگ مکاتبه کرده‌ایم و از آنها درخواست تغییر زمان بازی را دادیم اما هیچ جوابی را به ما نداده‌اند و فکر می‌کنم جواب ندادن آنها نشان می‌دهد که به هر دلیلی می‌خواهند بازی‌ها را برگزار کنند.

سخنگوی باشگاه استقلال خاطر نشان کرد: اگر روز جمعه مقابل سپاهان نتوانیم نتیجه مطلوب را کسب کنیم، مسئولین سازمان لیگ باید پاسخگوی هواداران باشند.

وی از ارتباط تلفنی مدیرعامل باشگاه با مهدی تاج خبر داد و گفت: افشارزاده در پی این است تا بتواند با تاج صحبت کرده و زمان این دیدار را تغییر دهد.

افجه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: قرار است ملی‌پوشان از فردا به جمع دیگر بازیکنان استقلال ملحق شوند تا بتوانند با یک تمرین سبک در صورت برگزاری بازی روز جمعه، خود را آماده این دیدار کنند.

کد مطلب 2474998

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