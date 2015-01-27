استقلال برابر سپاهان شکست بخورد سازمان لیگ باید جواب هواداران را بدهد

سید سعید افجه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح وضعیت استقلال برای دیدار با سپاهان پرداخت و گفت: مدیرعامل باشگاه در حال پیگیری است تا بتواند با رئیس سازمان لیگ ارتباط برقرار کند و تاریخ بازی مقابل سپاهان را تغییر دهد.

وی تاکید کرد: بازیکنان ملی‌پوش ما روز گذشته به تهران برگشتند و مطمئنا چند روز لازم است تا آنها روز و شب خود را پیدا کنند و خستگی این سفر طولانی را از تن بیرون کنند. نمی‌دانم چرا اینقدر سازمان لیگ اصرار دارد که بازی‌ها را زودتر از موعد قبل برگزار کند.

افجه‌ای ادامه داد: ما چندین بار با سازمان لیگ مکاتبه کرده‌ایم و از آنها درخواست تغییر زمان بازی را دادیم اما هیچ جوابی را به ما نداده‌اند و فکر می‌کنم جواب ندادن آنها نشان می‌دهد که به هر دلیلی می‌خواهند بازی‌ها را برگزار کنند.

سخنگوی باشگاه استقلال خاطر نشان کرد: اگر روز جمعه مقابل سپاهان نتوانیم نتیجه مطلوب را کسب کنیم، مسئولین سازمان لیگ باید پاسخگوی هواداران باشند.

وی از ارتباط تلفنی مدیرعامل باشگاه با مهدی تاج خبر داد و گفت: افشارزاده در پی این است تا بتواند با تاج صحبت کرده و زمان این دیدار را تغییر دهد.

افجه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: قرار است ملی‌پوشان از فردا به جمع دیگر بازیکنان استقلال ملحق شوند تا بتوانند با یک تمرین سبک در صورت برگزاری بازی روز جمعه، خود را آماده این دیدار کنند.