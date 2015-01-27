آیت الله موحدی کرمانی سخنران راهپیمایی 22 بهمن در ورامین شد

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران اظهار داشت: در سطح شهرستان های استان تهران، ستادهای دهه فجر با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تشکیل شده است.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: در شهرستان هایی که دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وجود ندارد، ائمه جمعه مسئولیت برگزاری مراسم دهه فجر را با همکاری ادارات و نهادهای شهرستانی بر عهده گرفتند.

وی ادامه داد: جلسه هم اندیشی مسئولان ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی طی روزهای گذشته با حضور آیت الله جنتی، رییس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان کشوری در تهران برگزار و بر گرامیداشت باشکوه یوم الله دهه فجر تأکید شد.

برنامه های دهه مبارک فجر جنبه تبیینی دارد

محمودی اضافه کرد: برنامه های دهه مبارک فجر در روز دوازدهم بهمن ماه و همزمان با ورود تاریخی امام راحل آغاز می شود و در برخی شهرهای استان تهران نیز کاروان نمادین ورود رهبر کبیر انقلاب اسلامی در سطح شهر به حرکت در آمده و مردم از آن استقبال می کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران عنوان کرد: برنامه های دهه مبارک فجر در سطح استان تهران جنبه بصیرتی و تبیینی دارند و تلاش می شود تا دستاوردهای انقلاب اسلامی از سال 57 تاکنون برای مردم بویژه نسل جوان و نوجوان کشور بازگو شود.

حضور مسئولان کشوری و استانی در دهه فجر در شهرستان های استان تهران

وی بیان داشت: در طول دهه مبارک فجر دهها پروژه عمرانی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، خدماتی و اجتماعی در سطح استان تهران و به منظور توسعه و آبادانی هر چه بیشتر مناطق پیرامونی پایتخت افتتاح می شود که تلاش اعضای ستاد دهه فجر بر آن است که زمینه حضور مسئولان کشوری و استانی را در این دهه در شهرستان های استان تهران فراهم آورند.

محمودی گفت: اوج برنامه های دهه مبارک فجر، راهپیمایی یوم الله 22 بهمن خواهد بود که میزان پایبندی و ارادت مردم به نظام اسلامی را نشان داده و بسیاری از توطئه های دشمنان قسم خورده این سرزمین را خنثی می کند.

این مسئول تأکید کرد: ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران در حال رایزنی برای حضور شخصیت های کشوری در مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن هستند که تاکنون حضور آیت الله موحدی کرمانی دبیر جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه موقت تهران در راهپیمایی 22 بهمن ورامین قطعی شده است