ساخت مجموعه ورزش باستانی ملکان در حال اتمام است

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر اسکندرزاده سه شنبه در جریان بازدید مدیر کل ورزش و جوانان از امکانات ورزشی این شهرستان گفت: ساخت مجموعه ورزش باستانی ملکان حرکتی ارزشمند و قابل تقدیر از اداره کل ورزش و جوانان استان است که با تلاش و پیگیری های بی نظیر عملیات ساخت این مجموعه در حال اتمام است.

وی ادامه داد: با افتتاح این مجموعه کمک شایانی به فرهنگ اصیل ایرانی و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی در بین ورزشکاران می شود.

اسکندرزاده با اشاره به ضرورت استعدادیابی در بین جوانان و نوجوانان گفت: بایستی با توسعه فضاهای ورزشی و مشارکت مردمی و مجمع خیرین ورزش یار، استعدادها شناسایی و پرورش یابند.

وی افزود : شهرستان ملکان دارای پتانسیل های بالایی در رشته های مختلف است و این امر توجه به ورزشکاران و زیرساخت های ورزشی را بیش از پیش نشان می دهد.

فرماندار ملکان ادامه داد: پتانسیل ورزش قهرمانی و همگانی در شهرستان بالا بوده و کسب مدال ها و افتخارات یونس سرمستی در کشتی گواه این مدعا است.