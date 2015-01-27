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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۲۵

اسکندرزاده:

ساخت مجموعه ورزش باستانی ملکان در حال اتمام است

ساخت مجموعه ورزش باستانی ملکان در حال اتمام است

تبریز- فرماندار شهرستان ملکان از اتمام مراحل ساخت مجموعه ورزشی باستانی این شهر در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر اسکندرزاده  سه شنبه در جریان بازدید مدیر کل ورزش و جوانان از امکانات ورزشی این شهرستان گفت: ساخت مجموعه ورزش باستانی ملکان حرکتی ارزشمند و قابل تقدیر از اداره کل ورزش و جوانان استان است که با تلاش و پیگیری های بی نظیر عملیات ساخت این مجموعه در حال اتمام است.

وی ادامه داد: با افتتاح این مجموعه کمک شایانی به فرهنگ اصیل ایرانی و توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی در بین ورزشکاران می شود.

اسکندرزاده با اشاره به ضرورت استعدادیابی در بین جوانان و نوجوانان گفت: بایستی با توسعه فضاهای ورزشی و مشارکت مردمی و مجمع خیرین ورزش یار، استعدادها شناسایی و پرورش یابند.

وی افزود : شهرستان ملکان دارای پتانسیل های بالایی در رشته های مختلف است و این امر توجه به ورزشکاران و زیرساخت های ورزشی را بیش از پیش نشان می دهد.

فرماندار ملکان ادامه داد: پتانسیل ورزش قهرمانی و همگانی در شهرستان بالا بوده و کسب مدال ها و افتخارات یونس سرمستی در کشتی گواه این مدعا است.

کد مطلب 2475008

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    نظرات

    • میثم ۰۲:۱۱ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
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      پاسخ
      خیلی عالی است خواهشمند است در زمینه هندبال کار هایی را انجام دهید و برای افتخار ملکان کمی پول خرج کنید برای ورزش چندین ساله هندبال و از اقای ذکایی تمجید و تشکر میکنیم خواهشمند است به رشتهی هندبال رسیدگی شود ممنون

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