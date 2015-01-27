همزمان با دهه فجر ۴۳ برنامه متنوع در سپاه ناحیه اهر برگزار می شود

سرهنگ پاسدار داود عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت دهه فجر اظهار داشت: با توجه به فرموده امام خمینی(ره) که انقلاب ما انفجار نور بود و نیز نظر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ما هر چه داریم از انقلاب اسلامی ایران داریم، در واقع امام راحل ملت ایران را از ظلمت و ذلت به عزت و روشنایی رساند وانقلاب اسلامی ایران برگرفته از انقلاب حسینی است.

وی با بیان اینکه خدمات انقلاب باید برای نسل‌های سوم و چهارم که امام راحل، انقلاب و دوران هشت سال دفاع مقدس را ندیده‌اند، تبیین شود، افزود: در جهان انقلاب‌های بسیاری رخ داده است که پشتوانه مردمی دارد و مهمترین زمینه در انقلاب‌ها رهبری و ولایت است همانگونه که امام راحل مهم‌ترین نقش را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند در حالیکه انقلاب مصر و دیگر کشورهای اسلامی به خاطر نبود رهبری دوامی نداشته است.

فرمانده سپاه ناحیه اهر با اشاره به اینکه مردم ولایت مدار، شهید پرور و همیشه در صحنه این شهرستان از هم اکنون با چراغانی کردن خیابان ها و معابر خود را برای استقبال از جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی آماده می کنند، به خبرنگار مهر گفت: سپاه ناحیه اهر نیز دوشادوش مردم و در کنار ادارات پیشقدم این امور بوده و برنامه های متعددی را در این دهه برگزار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در دهه فجر امسال سپاه ناحیه اهر با ۴۳ برنامه این دهه را گرامی می دارد و در اولین شب این دهه یادواره بزرگ شهرستانی با سخنرانی سردار غلام عسگر کریمیان فرمانده سپاه عاشورا و مداحی حاج ولی الله کلامی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و نیز حاج بهزاد حسنی انجام خواهد شد.

عباسی در ادامه اظهار داشت: دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان اهر با حضور بسیجیان، فرماندهان سپاه ناحیه در کنار سایر رده های نظامی و انتظامی و مسئولان ادارات و مراسم استقبال از آفتاب و گلباران تمثال مبارک حضرت امام (ره) در جوار شهدای گمنام اهر از برنامه های نخستین روز دهه فجر امسال این شهرستان خواهد بود.

وی برگزاری نشست های مختلف فرهنگی، بصیرت دهی و روشنگری، مراسم شبی با قرآن، کارگاه های آموزشی در رابطه با اقتصاد مقاومتی و نشست هایی با محوریت دست آوردهای انقلاب اسلامی، برجسته کردن اقدامات نظام جمهوری اسلامی و معضلات ماهواره و دجال واره، برنامه عصر شعر «طلیعه» توسط بسیج هنرمندان، کرسی های آزاد اندیشی دانشگاه ها، دیدار با خانوده های معظم شهداء، برگزاری نمایشگاه های عکس، پوستر و فیلم در موضوعات مختلف، مسابقات فرهنگی هنری و نشست نقش زنان در مقابله با جنگ نرم توسط حوزه های بسیج خواهران از دیگر برنامه های این دهه عنوان کرد.

فرمانده سپاه ناحیه اهر در پایان گفت: بسیجیان نیز در کنار مردم حزب الله در راهپیمایی روز جهانی ۲۲ بهمن شرکت و با حضرت امام (ره) و مقام عظمای ولایت تجدید میثاق و پیمان خواهند کرد و و هم چنانکه استکبار جهانی را در ۳۵ سال گذشته محکوم کرده ایم و آنها را در تمامی صحنه ها شکست داده ایم، امروز نیز در صحنه های مختلف مخصوصا بحث هسته ای آمریکایی ها و غربی ها را شکست خواهیم داد