بودجه سال ۹۴ شهرداری مشهد به شورای شهر ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی شهردار مشهد صبح سه شنبه در پنجاه و سومین جلسه علنی و رسمی چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شورا برگزار شد، اظهار كرد: لایحه بودجه سال ۹۴ شهرداری مشهد در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ شامل بر یك ماده واحده، ‌ ۲۰ تبصره و ۳ پیوست تقدیم شورای اسلامی شهر مشهد شد.

وی افزود: پیوست نخست مربوط به اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای و مالی، ‌پیوست دوم مربوط به بودجه اقتصادی و مدیریت اجرایی منطقه ثامن، آبكوه و عامل و در نهایت پیوست سوم مربوط به بودجه سازمان ها و شركت های وابسته به شهرداری است.

شهردار مشهد عنوان كرد: بودجه شهرداری مشهد از نظر منابع ۹۳ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۹۷ میلیون و ۴۳۸ هزار ریال است.

وی تصریح كرد: همچنین واگذاری های مالی هزار و ۹۰۰ میلیاردتومان و واگذاری دارایی های سرمایه ای ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

مرتضوی ادامه داد: درآمدهای عمومی شهرداری مشهد به سه دسته تقسیم می‌شود که ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد نقدی، ۱۸۳ میلیارد تومان کمک‌های دولت و در نهایت ۲۴۰ میلیارد تومان درآمدهای شبه نقد را شامل می شود.

وی گفت: واگذاری سرمایه‌ها نیز به ۲ دسته نقدی و شبه نقدی تقسیم می‌شود که در بخش نقدی ۴ هزار میلیارد تومان و در بخش شبه نقدی ۳ هزار ۸۸۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

شهردار مشهد اضافه كرد: واگذاری‌های دارایی‌های مالی نیز مشتمل بر هزینه های قطار شهری یا اخذ منابع برای قطار شهری معادل ۶۰۰ میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی ۲۷۰ میلیارد تومان، اوراق فروخته شده که منتقل به سال ۹۴ می‌شود ۲۶۰ میلیارد تومان، تامین منابع برای منطقه ثامن ۲۰۰ میلیارد تومان، منطقه آبکوه ۲۰۰ میلیارد تومان و کمربند جنوبی ۱۰۰ میلیارد تومان است.

وی بیان كرد: بودجه ۹۴ شهرداری مشهد از نظر مصارف ۹۳ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۹۷ میلیون ۷۳۸ هزار ریال است که در چند سرفصل تعریف می‌ شود.

مرتضوی اظهار كرد: اعتبارات هزینه‌ای ۹۵۰ میلیارد تومان، تملک دارایی مالی یك هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان، تملک دارایی‌ های سرمایه‌ای مجموعه ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: همچنین اعتبارات هزینه‌ای، حقوق و مزایا ۱۵۰ میلیارد تومان، پشتیبانی ۱۰۰ میلیارد تومان، ‌ فرهنگی و اجتماعی ۸۲ میلیارد تومان است.

شهردار مشهد تصریح كرد: اعتبارات تعلق گرفته به اتوبوسرانی بخش سازمانی ۶۷ میلیارد تومان و بخش خصوصی ۲۵ میلیارد تومان، خدمات شهری ۲۹۰ میلیارد تومان، هزینه‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۸۰ میلیارد تومان و شرکت بهره‌برداری قطار شهری ۳۱ میلیارد تومان است. ‌

وی اذعان داشت: تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲ هزار و ۹۸۲ میلیارد تومان است، ۳ هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان اجرا وجود دارد و ۳۹ میلیارد تومان نیز مطالعه در سال ۹۴ خواهیم داشت.

شهردار مشهد گفت: تملک دارایی‌های مالی و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان است كه باید تا اسفند ۹۴ این مبلغ را پرداخت کنیم ضمن اینکه تملک دارایی‌های مالی هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان و جمع مصارف ۸ هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان خواهد بود.