راه اندازی کارناوال شادی در کرمان/ مسابقه دنیای ربات ها برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده صبح سه شنبه در نشست خبری با اشاره به لزوم آشنایی کودکان و نوجوانان با آرمان ها و اهداف انقلاب اظهار داشت: دهه فجر فرصتی مناسب برای تحقق این امر است.

وی کمیته کودک و نوجوانان ستاد دهه فجر را شامل کانون پرورشی، معاونت فرهنگی کمیته امداد، گروه کودک و نوجوان صدا و سیما و معاونت اجتماعی بهزیستی برشمرد و افزود: برنامه های مختلفی از این سوی این کمیته با هدف تبیین آرمان های انقلاب برای جامعه هدف در نظر گرفته شده است.

علیزاده از راه اندازی کارناوال شادی طی ایام دهه فجر خبر داد و گفت: برای نخستین بار واحد تئاتر سیار کانون پرورشی کرمان راه اندازی شده و این گروه با حضور در مدارس به اجرای جنگ شادی می پردازند.

این مسئول از حضور خودجوش کودکان و نوجوانان در برنامه های ویژه دهه فجر خبر و ادامه داد: این قشر امسال نیز حضوری پررنگ در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهند داشت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان ایجاد جذابیت در برنامه های دهه فجر را از اولویتهای کمیته کودک و نوجوانان ستاد دهه فجر استان کرمان دانست و گفت: آیین گلباران ماکت امام خمینی (ره) با حضور کودکان و نوجوانان همراه خواهد بود.

وی از فضا سازی ۴۰ مرکز کانون پرورشی خبر داد و تصریح کرد: در آیین جشن انقلاب اسلامی نمایش موزیکال «لولوچه» برای هشت هزار نفر اجر خواهد شد.

این مسئول از برگزاری مسابقه کتابخوانی با ۱۵۰ عنوان کتاب در ایام الله دهه فجر خبر داد و افزود: همچنین مسابقه دنیای ربات ها ویژه دختران سه تا ۱۵ ساله در سه سطح برگزار می شود.

وی از برگزاری نمایشگاه بزرگ قران کریم در کرمان خبر داد و گفت: کانون پرورشی در این نمایشگاه که در ایام دهه فجر برگزار می شود حضور خواهد یافت.