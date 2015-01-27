مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در البرز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین روحی یزدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه استان مسیرهای راهپیمایی ۳۶ سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران را اعلام کرد.

مسیرهای راهپمایی در شهرستان های استان البرز به شرح زیر است:

شهرستان کرج:

مسیر شماره یک, چهارراه حضرت امام (ره)- میدان شهدا- چهارراه آیت الله طالقانی- میدان سپاه

مسیر شماره دو, میانجاده- سه راه رجایی شهر- میدان سپاه

شهرستان ساوجبلاغ:

میدان امام خمینی (ره)- میدان شهدا

شهرستان نظرآباد:

مسجد غدیریه- خیابان آیت الله طالقانی- خیابان انقلاب- میدان سپاه

شهرستان فردیس:

مسیر شماره یک, فلکه چهارم- مسجد جامع المهدی (عج)- فلکه اول

مسیر شمار دو, مسجد امام حسین (ع)- شهرک ۱۷ شهریور- بلوار آیت الله طالقانی- سه راه حافظیه- فلکه اول

شهرستان طالقان:

میدان معلم- میدان شهید فلاحی- مصلی نماز جمعه

شهرستان اشتهارد:

مسجد جامع- خیابان امام خمینی (ره)- بلوار آیت الله خامنه ای- میدان امام (ره)- گلزار شهدا

محمد شهر:

مسجد جامع- بلوار امام خمینی (ره)- سه راه حافظیه

ماهدشت:

میدان نماز- بلوار امام خمینی (ره)- میدان امام (ره)- گلزار شهدای گمنام

کمالشهر:

میدان شهدا- خیابان امام خمینی (ره)- مسجد جامع

گرمدره:

مسجد کوهک- خیابان امیر کبیر- مسجد جامع امیر آباد (مصلی نماز جمعه)

حجت الاسلام روحی یزدی همچنین اعلام کرد: بنا به برنامه ریزی های انجام شده امسال در منطقه مهرشهر کرج نیز راهپیمایی به صورت مستقل برگزار می شود که مسیر آن اعلام خواهد شد.