آغاز به کار نمایشگاه ملی دنیای کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه ملی دنیای کودکان امروز با حضور برخی از مقامات دولتی گشایش یافت و در آن ده ها شرکت مختلف تولیدی و خدماتی، انواع اسباب بازی ها، وسایل و امکانات آموزشی و دیگر خدمات حوزه کودکان را ارائه کرده و دنیایی پر از بازی و شادی را پیش روی نوگلان ایرانی قرار دادند.

در این نمایشگاه که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برگزار شده است، معروف ترین و معتبر ترین شرکت های داخلی در شش گروه ؛ اسباب بازی، آموزشی و کتب، سیسمونی، دکوراسیون اتاق کودک ،ایمنی و سلامت و هوش و خلاقیت صدها نوع کالا و خدمات مختلف حوزه کودکان را ارائه و در معرض دید علاقه مندان قرار دادند.



در نمایشگاه ملی دنیای کودکان هر آن چه را که مادران باید از قبل از تولد فرزندشان بدانند تا انواع خدمات مختلف آموزشی و بهداشتی گرفته تا انواع کالاها و صنایع مختلف نوزاد و کودک ارائه شده است.



در این نمایشگاه، کالاها و وسایل کامل سیسمونی، مبلمان اتاق خواب نوزاد و کودک ، خدمات مختلف مراکز نوزاد و کودک و تجهیزات مربوطه، لوازم بهداشتی و درمانی وشوینده ها، مکمل های غذایی، پوشاک نوزاد و کودک، کالسکه و کلیۀ وسایل مرتبط به حمل و حفظ ایمنی نوزاد و کودک، نشریات، کتاب ها و کلیۀ خدمات اطلاعاتی مربوط به کودکان، شرکت های خدماتی مربوط به نگهداری و پرستاری از کودک و نوزاد، مهدکودک ها و مراکز آموزشی مربوط به کودکان، لوازم خانگی مربوط به نوزاد و کودک، وسایل فانتزی و تزئینی مربوط به مهمانی ها و جشن کودکان و وسایل ورزشی، تفریحی و پارکی در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.



در این نمایشگاه همچنین صده ها اسباب بازی طراحی و تولید شده ایرانی از جمله؛ انواع اسباب بازی های فکری، آموزشی، توپی، وسایل بازی همچون اسکوتر، اسکیت، اسباب بازی های باطری دار، اسباب‌بازی‌های الکتریکی، ربات ها ،چرتکه ها، انواع پازل ها ، انواع بازی های مکعبی سه بعدی، وسایل بازی رنگ شناسی ، خمیر بازی، بازی های آموزشی،انواع اسباب بازی پلاسکویی ،انواع اسباب بازی های پسرانه و ده ها مورد دیگر به نمایش گذاشته شد.



توجه ویژه به مسائل مختلف رفاهی، درمانی و بهداشتی نوزادان و کودکان، رقابت بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات این حوزه، بازاریابی و بازارسازی، توجه به تولیدات داخلی و تبادل تجربیات بین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خدمات داخلی و خارجی این حوزه، معرفی اسباب بازی‌های مؤثر در رشد جسمی و ذهنی کودکان، آشنایی تولید‌کنندگان اسباب بازی با نیازهای این قشر و یکپارچه سازی فعالیت های حوزه اسباب بازی، مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه ملی دنیای کودکان است.

برپائی غرفه های ویژه برای معاینه رایگان کودکان و نوزادگان ، معاینه جسمی ، بینائی سنجی و چشم پزشکی، تست هوش و دیگر مسائل مربوط به سلامتی کودکان و نوزادان از دیگر برنامه های این نمایشگاه است. در نمایشگاه ملی دنیای کودکان همچنین کارگاها و برنامه های جانبی با موضوع فرهنگ سازی درباره مصرف درست آب،گاز و برق ،کارگاهای آموزشی و فرهنگ سازی تفکیک زباله و پسماند نیز برای کودکان برگزار می شود.



علاقه مندان می توانند از امروز تا 10بهمن ماه هر روز از این نمایشگاه واقع در خیابان حجاب، سالن نمایشگاهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازدید کنند.