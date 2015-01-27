برخورد قاطع با واحدهای آلاینده در قم

محمودعلی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جهت حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی با واحدهای آلاینده و بدون مجوز در استان با جدیت برخورد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل می‌آید.

وی گفت: در راستای سیاست‌های استان مبنی بر محدودیت و ممنوعیت فعالیت واحدهای ذوب سرب در استان قم، یک واحد آلاینده ذوب سرب بدون مجوز با پیگیری‌های به عمل آمده و اخذ دستور مقام قضایی پلمب شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم عنوان کرد: این واحد آلاینده ذوب سرب در مسیر جاده کوه سفید واقع شده بود که پس از بازرسی کارشناسان اداره کل و صدور اخطاریه‌های لازم و عدم حصول نتیجه، اقدامات قانونی در این خصوص انجام شد.

وی تصریح کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت واحدهای آلاینده و تخلفات زیست محیطی، مراتب را در تمامی ساعات شبانه روز به اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم به شماره ۱۵۴۰ اطلاع رسانی کنند.

رکنی در خصوص موزه تاریخ طبیعی استان قم نیز افزود: موزه تاریخ طبیعی استان قم یکی از مکان‌های دیدنی در جهت آشنایی و آگاهی در خصوص تنوع گیاهی و جانوری استان است.

وی ادامه داد: به مناسبت هفته هوای پاک بیش از ۷۰۰ نفر از شهروندان به ویژه دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی به طور رایگان از این موزه بازدید کردند.



