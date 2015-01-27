بهره برداری از ۵۰ پروژه عمرانی آذرشهر بمناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، علیار راستگو ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه پست ۲۳۰ کیلوواتی ممقان و نیز احداث مساکن روستایی از مهمترین پروژه هایی است که در این شهرستان به بهره برداری خواهد رسید، ابراز داشت: ۱۶ پروژه مهم دیگر همچون پروژه های راهسازی و آسفالت معابر نیز در ایام الله مبارک دهه فجر افتتاح می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های این شهرستان اظهار داشت: در این شهرستان پتانسیل های بزرگ صنعتی و معدنی وجود دارد تا جاییکه ۷۵ درصد صنایع استان در این شهرستان متمرکز شده است.

راستگو با تاکید بر ضرورت استفاده از معادن سنگ این شهرستان گفت: ساخت شهرک سنگ و نیز توسعه شهرک صنعتی شهید سلیمی در دستور کار مدیران اجرایی این شهرستان است.

فرماندار شهرستان آذرشهر همچنین از افتتاح سالن ورزشی دانشگاه پیام نور این شهرستان خبر داد و گفت: همچنین در دهه فجر سامانه اینترنت پرسرعت روستاها و شهرهای این شهرستان به بهره برداری می رسد.

وی تعداد برنامه های اجرا شده این شهرستان را در این دهه ۲۰۵ عنوان اعلام کرد و افزود: یکی از پرطرفدارترین برنامه های این ایام جشنواره غذا و شیرینی های محلی است که در دهه فجر برگزار می شود.

راستگو با تاکید بر اینکه توسعه شهرستان متکی بر اعتبارات دولتی نیست، ادامه داد: نگاه ویژه ای به جذب سرمایه گذاران داریم که می توان با کمک آنها و نیز حمایت و وحدت مردم گام بزرگی برای توسعه این شهرستان بزرگ و پرجمعیت برداشت.