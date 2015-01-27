افت قیمت های جهانی فرصت مناسبی برای کاهش اتکای بودجه کشور به نفت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین فرهنگی سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به حساسیت مجلس و دولت نسبت به کاهش منابع بودجه عمومی در نتیجه افت قیمت نفت در بازارهای جهانی اظهار داشت: هر چند این موضوع ممکن است آثار زیان باری را برای اقتصاد کشور نیز به همراه داشته باشد اما می تواند کاهش اتکای بودجه عمومی کشور به نفت را بدنبال دارد که اقدام مثبتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است.

وی واقعی کردن قیمت حامل های انرژی یکی از موضوعات مهم برای جلوگیری از کسری بودجه و کاهش اتکای به نفت عنوان و تصریح کرد: از این تهدید می توان به عنوان فرصتی برای کاستن از اتکای بودجه به نفت استفاده کرد و در کل می توان از این مجرا به سمت حفظ ذخایر کشور و استفاده از آنها در آینده حرکت کرد.

فرهنگی با اشاره به اینکه موضوع مهم در این میان تبدیل تهدیدها به فرصت است، گفت: هر چند نمی توان با سرعت بالا، نفت را از بودجه کشور حذف کرد اما می توان طی همین مدت کوتاه هم گام های بزرگی برای کاهش این وابستگی برداشت و باید توجه داشت که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی حاصل از فروش نفت غیر موجه بوده و نباید این منبع برای جبران کسری بودجه استفاده شوند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود اظهار داشت: برای جبران کسری بودجه در سال آینده می توان نسبت به واقعی کردن قیمت حامل های انرژی اقدام کرد.