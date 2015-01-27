حکومت های اسلامی بیشترین ضربات را همواره از منافقین خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر سه شنبه در اولین یادواره شهدای مخابرات و بی سیم چی کردستان که در سالن شهدای گمنام سنندج برگزار شد، به یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شهدا اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند زنده نگه داشتن نام ویاد شهدا کمتر از شهادت نیست و این اهمیت برگزاری یادواره های شهدا را می رساند.

وی عنوان کرد: به برکت خون هایی که در پای نهال انقلاب اسلامی ریخته شد اکنون تمامی دنیا شاهد قدرت وتنومندی و به ثمر نشستن درخت انقلاب هستند.

وی افزود: صدام و هم پیمانانش باور و تصورشان این بود که طی سه روز و حداکثر یک هفته در جنگ برعلیه ایران پیروز خواهند شد ولی با ایمان و اخلاص و عشق موجود دررزمندگان پیش بینی های آنها محقق نشد.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: در جبهه های حق علیه باطل بی سیم چی ها همواره در خط مقدم و در کنار فرماندهان انجام وظیفه می کردند.

حجت الاسلام شاهرودی اظهار داشت: در زمان جنگ از افرادی دارای درک، هوشیاری و آگاهی بالایی به عنوان بی سیم چی استفاده می کردند تا در مواقعی که فرمانده به شهادت می رسید توانایی ردوبدل کردن اطلاعات را داشته باشد.

وی عنوان کرد: آلمان سلاح های شیمایی و فرانسه هم که امروز ادعای حقوق بشری را می کند پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی خود را به صورت اجاره ای در اختیار عراق قرار داد و رژیم بعثی هم بر علیه کشور ما از آنها استفاده کرد.

وی بیان کرد: امروز بعد از گذشت 36 سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی وضعیت دفاعی و توان موشکی و نیرویی کشور ما به حدی است که در خاورمیانه حرف اول را می زنیم و دشمنان از رویارویی با ما در هراس اند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه در طول تاریخ حکومت های اسلامی بیشترین ضربات را از ناحیه منافقین خورده است، گفت: در آیات متعددی در قرآن کریم به منافقین اختصاص پیدا کرده است.

حجت الاسلام شاهرودی بیان کرد: در زمان پیامبر اکرم (ص) منافقین اقدامات زیادی را برای از هم پاشیدن اسلام انجام دادند و حتی اقدام به کشیدن نقشه هایی برای کشتن پیامبر کردند.

وی عنوان کرد: در طول 36 سالی که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد هم منافقین زیادی برای نابودی انقلاب به روش های مختلفی اقدام و مسائل داخلی زیادی را ایجاد کردند که خوشبختانه با تدبیر رهبری تمامی توطئه های آنها نقشه برآب شد.