عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد به برخی اظهارنظرهای سیاسی که تلاش می کنند رحیمی را به حزبی خاص منتسب کنند، گفت: متاسفانه این روزها در اظهارنظرها شاهدیم که برخی تلاش دارند این مسئله را پررنگ کنند که رحیمی اصولگرا بود یا اصلاح طلب.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عقیده من رحیمی صرفا یک فرصت طلب بود که از موقعیت ها بهره برد و کم کم خود را بالا کشید.

آقامحمدی تاکید کرد: اگر ما بخواهیم فساد خواص را سیاسی کنیم، این باعث می شود که اجازه رسیدگی به جرایم مالی کمتر داده شود و نتیجه آن به ضرر نظام و مملکت است.

وی با بیان اینکه هیچ کدام از معیارها و ملاک های اصولگرایی برای رحیمی قابل تعمیم نیست، گفت: در سابقه رفتاری و عملکردی رحیمی هیچ ویژگی و معیار اصولگرایی دیده نمی شود، او صرفا با برخی از اصولگرایان آشنا بود و اتفاقا از زمان هاشمی مسئولیت استانداری کردستان را برعهده گرفت.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این مطلب که عده ای به دلیل حضور رحیمی در دولت احمدی نژاد او را اصولگرا می خوانند، گفت: همان گونه که در سابقه رحیمی دیده می شود، او تلاش می کرد خود را به هر فردی که صاحب نفوذ باشد، نزدیک کند، در دولت احمدی نژاد نیز او با اظهارات عجیب و غریب خود را به وی نزدیک ساخت.

آقامحمدی افزود: لذا خیلی ها به این دلیل که چون رحیمی در دولت احمدی نژاد بود، او را اصولگرا می دانند، اما واقعیت این است که ما حتی احمدی نژاد را هم اصولگرا نمی دانیم.

نماینده مردم خرم آباد با بیان این مطلب که رحیمی حتی در دایره اصلاح طلبان هم نمی گنجد گفت: از سوی دیگر معتقدم که او حتی چهره ای اعتقادی یا اصلاح طلب هم نبود، بلکه صرفا از موقعیت ها بهره می برد.

وی با انتقاد از عملکرد احمدی نژاد در زمان پرداختن به مفاسد مالی رحیمی گفت: در دولت احمدی نژاد قوه قضائیه پرونده مفاسد خیابان فاطمی و بیمه ایران را پیگیری می کرد، اما احمدی نژاد بررسی این پرونده را به عنوان خط قرمز دولت خود خواند و علی رغم اینکه مدعی به داشتن دولت پاک بود، با دفاع از رحیمی مانع از بررسی پرونده وی شد.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز پرونده های فساد صاحب منصبان و آقازاده ها در دست بررسی است، گفت: اگر فساد مربوط به اصولگرایان یا اصلاح طلبان باشد، فرقی نمی کند، باید همه نسبت به آن ورود جدی داشته باشند.

آقامحمدی تاکید کرد: به هر کسی که بخواهد از مفسد اقتصادی حمایت کند، باید حمله کرد. در شرایط فعلی باید بر روی پرونده های فساد آقازاده ها تمرکز کرد تا با بقیه هم به شیوه رحیمی برخورد شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از اقدام قوه قضائیه گفت: درخواست ما و همه مردم از قوه قضائیه این است که بدون هیچ ملاحظه ای و اینکه متهم چه جایگاهی دارد، با مفسدان اقتصادی برخورد شود.

نماینده مردم خرم آباد در خاتمه گفت: آن چه حکومت علی(ع) را از همان ابتدا با چالش رو به رو ساخت، فساد خواص و آقازاده ها بود، لذا باید به این مسئله به عنوان یک تجربه نگاه کرد و برای مقابله با فساد بدون هیچ ملاحظه ای ورود کرد.