جمعه روز دشواري براي پروين و پرسپوليس خواهد بود

وقتي استقلال و پرسپوليس مقابل يكديگر قرارمي گيرند، تمامي آمارها و ارقام گذشته ونوع مهره و بازيكنان دوتيم را بايد فراموش كرد. اينكه كجاي جدول قرار دارند وچه نتايجي بدست آورده اند، هيچ تاثيري در روند بازي مستقيم دوتيم ندارد.

درحقيقت آن چيزي كه دربازي دوتيم تاثيرگذار وسرنوشت ساز است، همان لحظات وهم دقايقي است كه دربازي سپري مي شود. همه اتفاقات به مسائلي وابسته است كه در زمين رخ مي دهد و ازهمين روهيچگاه نمي توان براساس داشته ها ونتايج گذشته بازي دوتيم را پيش بيني كرد. اتفاقا يك موضوع عجيب درجريان بازيهاي دوتيم نمايان است و آنهم اينكه هرزمان يك تيم در موضع ضعف بوده، در آن بازي بهتر از رقيب بازي كرده و توانسته برتمام پيش فرضها خط بطلان بكشد.

اگربراساس اين نمودارخواسته باشيم بازي روزجمعه استقلال وپرسپوليس را بررسي كنيم، مي توان نتيجه گرفت كه پرسپوليس بي مهاباتر از استقلال وارد ميدان خواهد شد و اين استقلال است كه با گامهاي لرزان براي ازدست ندادن موقعيت خود پا به ميدان مي گذارد.

اما اگربا واقع بيني بيشتري به دوتيم نگاه كنيم، خواهيم ديد كه فاصله استقلال با پرسپوليس آنقدر زياد هست كه استقلالي ها حتي اگربا نيمي ازتوان خود هم بازي كنند، بازبدتر ازپرسپوليس نشان مي دهند و اين موضوع درهمه جاي زمين مشهود خواهد بود. شايد تنها مشكل استقلال براي بازي روزجمعه بحث روحي و رواني باشد كه اين موضوع نيزبا توجه به حضور بازيكنان با تجربه اي مثل محمود فكري، عليرضا منصوريان، عليرضا واحددي نيكبخت، رضا عنايتي وعليرضا اكبرپور نمي تواند سد راه استقلال شود. ازطرفي پرسپوليس ها دربازيهاي اين فصل نشان داده اند كه ديگرچندان اسير ابهت پروين نمي شوند ودرحقيقت مشت پروين براي آنها بازشده وحناي او ديگررنگ گذشته ها را ندارد.

با اين وجود پروين تمامي هم وغم خود را معطوف اين بازي خواهد كرد، چرا كه اگر دراين بازي قافيه را ببازد، شايد براي هميشه پرونده اش در پرسپوليس بسته شود و اگرتا همين امروزهم دوام آورده است، آنرا مديون هواداران نجيب پرسپوليس است. البته درچند بازي اخير پرسپوليس هواداران اين تيم به وضوح وبراي نخستين بار خواهان بركناري پروين شده اند، چرا كه آنها از دست بازيهاي سردرگم وبي حاصل تيم خود كلافه شده اند.

پرسپوليس چند سالي است كه ديگرخوب بازي نمي كند وخوب هم نتيجه نمي گيرد. اگر استقلال هم مثل پرسپوليس در اين چند سال دستش ازجام خالي مانده درعوض بازيهاي خوب اين تيم هوادارانش راضي كرد. بخصوص دراين فصل كه به واقع استقلال بهترين بازيهاي خود را ارائه مي كند. اما بازيهاي پرسپوليس نه براي هوادارانش جذابيتي دارد ونه نتيجه اي دربر دارد كه تا آنها دلخوش به يك چيز پرسپوليس باشند. بطورقطع به يقين اگر استقلال پا پس نكشد وبه حداقل ها راضي نباشد، روزجمعه روز بسياردشواري براي پروين وپرسپوليس خواهد بود، مگر آنكه استقلال مثل بازي با سايپا با ترس ونگراني به توپ ضربه بزند.

* سيدرضا فيض آبادي