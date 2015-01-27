دانشگاه ایرانیان مسیر غلطی را اتخاذ کرد/ انحلال مراکز بدون مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر در حاشیه مراسم تقدیر از برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی کشور امروز در جمع خبرنگاران افزود: در جریان شکایت دانشگاه ایرانیان از وزارت علوم هستم ما همه باید یاد بگیریم که در مدار قانون کار کنیم وگرنه همیشه این اختلاف موجب خدشه در کارهایمان می‌شود.

وی افزود: افرادی که در گذشته از رانت استفاده کرده‌اند، باید پاسخگو باشند. ما فراجناحی و در مدار قانون عمل می‌کنیم.

وی درباره وضعیت معاونت آموزشی به وزارت علوم که مدت زیادی پاسخگوی خبرنگاران نبوده یادآور شد: به زودی نشست خبری در این زمینه برگزار خواهیم کرد و در کنترل کمی، ارتقای کیفی، اقتدار و هماهنگی در راستای سیاست‌های مدیران گذشته پایبند خواهیم بود.

وی اضافه کرد: آموزش عالی نیازمند کنترل کمی و کیفی است و از سوی دیگر باید اقتدار و هماهنگی وجود داشته باشد تا مراکز علمی با قدرت بیشتری کار را دنبال کنند. همه دستگاه‌ها باید با هم هماهنگ باشند و یک حوزه که سیاستی را اعلام می‌کند حوزه دیگر سیاستی خلاف آن نداشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی در زمینه غیرقانونی اعلام شدن نمایندگی یک دانشگاه مالزیایی از سوی وزارت علوم گفت: اگر این موضوع یکی از مصادیق برخورد قانونی باشد حتما با آن برخورد می‌شود و در این زمینه بخش‌های ستادی و صف باید با یکدیگر هماهنگ باشند و اگر اعلام شده که غیرقانونی است نسل جوان و مخاطبان ما نیز باید با توجه به این مجوزها اقدام کنند.

وی افزود: هر مرکز آموزش عالی که برابر ضوابط و دستگاه آموزش عالی مجوز دریافت کرده می‌تواند فعالیت کند و هر مرکزی خارج از این ضوابط فعالیت خود را آغاز کرده باشد ولو به قیمت اینکه دانشجو گرفته باشد با آن برخورد می‌شود.

شریعتی نیاسر یادآور شد: در گذشته نیز مشابه این موضوع وجود داشته که موسسات آموزش عالی نوع دوم، دانشجو گرفته بودند اما برای آن راهکار اندیشیده شد و وقتی که آنها منحل شدند دانشجویانشان به جاهای دیگر منتقل شدند.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی ما نیز باید در این موضوعات نظارت بیشتر داشته باشند تا با هماهنگی مشکلاتی از قبیل فعالیت غیرقانونی مراکز آموزش عالی به وجود نیاید.