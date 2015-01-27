۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای حفظ دریاچه زریبار هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحی ظهر امروز سه شنبه در مراسم کارگاه تدوین برنامه یکپارچه زیست بومی دریاچه زریبار در مریوان گفت : در چند ماه اخیر برای حفظ وضعیت کنونی دریاچه اقدامات مطلوبی از جمله ممنوع شدن واگذاری زمین تا ۶ کیلومتری مریوان صورت گرفته است بی شک این اقدامات بدون مشارکت مردم چندان موثر نخواهد بود.

فلاحی عنوان کرد: اهمیت دریاچه زریبار از چند جهت حائز اهمیت است و مهمترین آنها را می توان بحث های اکوسیستم و زیست محیطی و همچنین بحث گردشگری نام برد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر برای احیای زریبار بیان کرد : تهدیدات و آسیب های طبیعی و انسانی، نقش شهروندان و تراکم جمعیت در طول چند دهه اخیر به نوعی در مشکلات موجود دریاچه دخیل است.

فرماندار مریوان عنوان کرد: امروزه با عزمی راسخ از سوی مسئولان استانی و شهرستانی برخورداریم که این مهم نقطه قوتی برای رفع مشکلات پیش روی زریبار است.

فلاحی با اشاره به اینکه دریاچه زریبار یکی از مهمترین مکان های توریستی و گردشگری استان کردستان است، افزود : از این دریاچه می توان به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری کشور نام برد که احیای بدون شک نقش بسزایی در ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه از سه سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای حفظ دریاچه هزینه شده است، عنوان کرد: دیوار کشی در ضلع شرقی و کانال کشی در کنار دریاچه، نصب دستگاه سنجش آلودگی و لایه روبی رودخانه در اطراف روستای دره تفه و بعضی از روستاها حاشیه زریوار از جمله اقداماتی است که در این مدت انجام شده است.

وی در مورد برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز در کنار دریاچه زریوار گفت: با همکاری و تعامل با دستگاه قضایی و دادستانی شهرستان، تمام پرونده های ساخت و ساز غیرمجاز در مراجع قضایی در اسرع وقت و خارج از نوبت رسیدگی و در کوتاه ترین فاصله زمانی ممکن با متجاوزین برخورد می شود.