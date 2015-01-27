ناصر حمزهای در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف برگزاری مراسم و جشنهای ۲۲ بهمن بیان کرد: آشنایی با دیدگاهها و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره)، تشریح نقش فرهنگیان و دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی و مسئولیت حفظ آن با تبعیت از ولایت فقیه و تبیین سیاستها و نقشههای شوم دشمنان در مقابله با انقلاب اسلامی و بصیرت بخشی به دانش آموزان در شناخت دشمن واقعی از اهداف برگزاری مراسم ۲۲ بهمن در مدارس است.
وی ادامه داد: تبیین ماهیت ضد دینی و ضد مردمی نظام سلطه و ضرورت اتحاد و وفاق ملی بین امت اسلامی با محوریت ولایت فقیه و ایجاد زمینه برای آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انقلاب اسلامی از دیگر اهداف است.
وی گفت: در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به تشکیل کمیته ویژه دهه فجر با حضور نمایندگان دانش آموزان در هفته اول بهمن ماه و اتخاذ تصمیمات لازم با مشارکت فعالان دانش آموزی، آذین بندی مدارس، راهرو، دفتر، کلاس و درب ورودی با مشارکت دانش آموزان از هفت بهمنماه با نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران میتوان اشاره کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش قم ادامه داد: اجرای مراسم رسمی و شرکت در آیین یادمان گلبانگ انقلاب در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه به مناسبت سالروز ورود امام خمینی(ره) در تمامی مدارس و اجرای سرود هماهنگ "رهبر محبوب من از سفر آید" در آن روز از دیگر برنامههای آموزش و پرورش می باشد.
وی بیان کرد: انجام تبلیغات محیطی لازم در قالب بنر، پوستر پلاکارد و تراکت ویژه دهه فجر با استفاده از متون تبلیغی ارسالی، برنامه ریزی، اجرا، توجیه و مشارکت دانش آموزان در اجرای برنامهها و بهره مندی از ظرفیت تمام تشکلهای دانش آموزی از دیگر برنامههای دهه فجر است.
وی اضافه کرد: حداقل ۲ برنامه متناسبت با ایام انقلاب در تبیین هدف انقلاب اسلامی و جشن انقلاب توسط دانش آموزان، به مناسبت روز ورود حضرت امام(ره) در روز ۱۲ بهمنماه و به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۲۱ بهمنماه اجرا میشود.
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