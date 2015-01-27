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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

۱۲ بهمن ماه/

مراسم یادمان گلبانگ انقلاب توسط دانش آموزان قمی اجرا می‌شود

مراسم یادمان گلبانگ انقلاب توسط دانش آموزان قمی اجرا می‌شود

قم - معاون فرهنگی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان قم از اجرای آیین یادمان گلبانگ انقلاب توسط دانش آموزان قمی در روز ۱۲ بهمن ماه خبر داد.

ناصر حمزه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهداف برگزاری مراسم و جشن‌های ۲۲ بهمن بیان کرد: آشنایی با دیدگاه‌ها و رهنمودهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی امام خمینی(ره)، تشریح نقش فرهنگیان و دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی و مسئولیت حفظ آن با تبعیت از ولایت فقیه و تبیین سیاست‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان در مقابله با انقلاب اسلامی و بصیرت بخشی به دانش آموزان در شناخت دشمن واقعی از اهداف برگزاری مراسم ۲۲ بهمن در مدارس است.

وی ادامه داد: تبیین ماهیت ضد دینی و ضد مردمی نظام سلطه و ضرورت اتحاد و وفاق ملی بین امت اسلامی با محوریت ولایت فقیه و ایجاد زمینه برای آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انقلاب اسلامی از دیگر اهداف است.

وی گفت: در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به تشکیل کمیته ویژه دهه فجر با حضور نمایندگان دانش آموزان در هفته اول بهمن ماه و اتخاذ تصمیمات لازم با مشارکت فعالان دانش آموزی، آذین بندی مدارس، راهرو، دفتر، کلاس و درب ورودی با مشارکت دانش آموزان از هفت بهمن‌ماه با نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌توان اشاره کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش قم ادامه داد: اجرای مراسم رسمی و شرکت در آیین یادمان گلبانگ انقلاب در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه روز یکشنبه ۱۲ بهمن ماه به مناسبت سالروز ورود امام خمینی(ره) در تمامی مدارس و اجرای سرود هماهنگ "رهبر محبوب من از سفر آید" در آن روز از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش می باشد.

وی بیان کرد: انجام تبلیغات محیطی لازم در قالب بنر، پوستر پلاکارد و تراکت ویژه دهه فجر با استفاده از متون تبلیغی ارسالی، برنامه ریزی، اجرا، توجیه و مشارکت دانش آموزان در اجرای برنامه‌ها و بهره مندی از ظرفیت تمام تشکل‌های دانش آموزی از دیگر برنامه‌های دهه فجر است.

وی اضافه کرد: حداقل ۲ برنامه متناسبت با ایام انقلاب در تبیین هدف انقلاب اسلامی و جشن انقلاب توسط دانش آموزان، به مناسبت روز ورود حضرت امام(ره) در روز ۱۲ بهمن‌ماه و به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۲۱ بهمن‌ماه اجرا می‌شود.

کد مطلب 2475078

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