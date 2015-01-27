ثبت ملی گل نرگس بهبهان/ صحن مجلس عطر نرگس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر شریعتی نماینده بهبهان و آغاجاری در حاشیه جلسه علنی امروز و در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: گل نرگس بهبهان با قدمت چندین هزار ساله و با کار کارشناسی صورت گرفته، سرانجام در روز جمعه سوم بهمن ماه و با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به عنوان یک اثر ملی در فهرست آثار طبیعی کشور ثبت شد.

وی به کشف یک بشقاب بزرگ در حفاری های صورت گرفته در سالهای 61 و 62 در منطقه بهبهان اشاره کرد و گفت: این اثر ملی که هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود با گل های نرگس تزئین شده بود.

شریعتی ادامه داد: کشور هلند که در صادرات گل حرف اول را در جهان می زند در جشنواره هایی که در سالهای گذشته در این کشور برگزار شد توجه ویژه ای به گل نرگس بهبهان داشته است؛ در حال حاضر این گونه گیاهی در 130 هکتار از اراضی بهبهان و اطراف آن به طور طبیعی می روید اما در گذشته 14 نوع از این گل نرگس داشته ایم که الان به 4 نوع کاهش یافته است.

وی با اشاره به ارزش صادراتی و کشاورزی این گل، بر ضرورت توجه بیشتر به کشت آن تاکید کرد.