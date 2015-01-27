فرماندار بهمئی از پروژه های مهم در دست احداث این شهرستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دلشاد پیش از ظهر سه شنبه از پروژه های مجتمع فرهنگی لیکک و جاده ورودی لیکک به بهبهان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این پروژه ها قرار گرفت.

وی در این بازدید ها بر تسریع در اجرای این دو پروژه تاکید کرد و گفت: این دو پروژه مراحل نهایی خود را طی می کنند.

دلشاد اظهار داشت: در صورت اتمام، این دو پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسند.

فرماندار بهمئی بیان داشت: احداث مجتمع فرهنگی لیکک درسال ۹۰شروع شده واین پروژه با زیربنای ۱۶۵۰مترمربع وهزینه اجرای ۸۹۰میلیون تومان، دربهمن سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی افزود: پروژه ورودی جاده لیکک به طول پنج کیلومتر باعرض ۱۱متر از دیگر پروژه های مهم این شهرستان است.

دلشاد بیان کرد: هزینه اجرای این پروژه سه میلیارد و۸۰۰ ملیون تومان است و در دهه مبارک فجر افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون عملیات روکش آسفالت این پروژه در دست انجام است.