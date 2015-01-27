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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۴۲

فرماندار بهمئی از پروژه های مهم در دست احداث این شهرستان بازدید کرد

فرماندار بهمئی از پروژه های مهم در دست احداث این شهرستان بازدید کرد

بهمئی – فرماندار شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد از پروژه های مهم در دست احداث این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله دلشاد پیش از ظهر سه شنبه از پروژه های مجتمع فرهنگی لیکک و جاده ورودی لیکک به بهبهان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این پروژه ها قرار گرفت.

وی در این بازدید ها بر تسریع در اجرای این دو پروژه تاکید کرد و گفت: این دو پروژه مراحل نهایی خود را طی می کنند.

دلشاد اظهار داشت: در صورت اتمام، این دو پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسند.

فرماندار بهمئی

فرماندار بهمئی بیان داشت: احداث مجتمع فرهنگی لیکک درسال ۹۰شروع شده واین پروژه با زیربنای ۱۶۵۰مترمربع وهزینه اجرای ۸۹۰میلیون تومان، دربهمن سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی افزود: پروژه ورودی جاده لیکک به طول پنج کیلومتر باعرض ۱۱متر از دیگر پروژه های مهم این شهرستان است.

دلشاد بیان کرد: هزینه اجرای این پروژه سه میلیارد و۸۰۰ ملیون تومان است و در دهه مبارک فجر افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون عملیات روکش آسفالت این پروژه در دست انجام است.

کد مطلب 2475088

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