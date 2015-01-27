راهکارهای علمی و عملی برای نجات بخشی دریاچه زریباردنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید ریاضی فرد ظهر سه شنبه در سومین کارگاه تدوین برنامه یکپارچه زیست بومی دریاچه زریبار که در مهمانسرای جهانگردی شهرستان مریوان برگزار شد، گفت: اجرای طرح جدید حفاظت از تالاب ها هنگامی در کشورما شروع شد که برخی از تالاب ها در حال نابودی بودند.

وی عنوان کرد: عدم مدیریت واحد برای نجات و یا احیای تالاب ها و استفاده های ناهنجارگونه از این منابع خدادادی یکی از مهمترین عواملی بوده که تالاب ها را به وضعیت کنونی دچار کرده است.

وی همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی برای نجات بخشی زریبار را یکی از اهداف برگزاری این کارگاه ذکر کرد و افزود: این کارگاه در دو روز با شرکت تمام ذی نفعان و ذی مدخلان ادامه خواهد داشت و این امر می تواند در تهیه یک طرح جامع برای احیای دریاچه زریبار نقش بسزایی داشته باشد.

عبدالوحید ریاضی فرد بیان کرد: از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه دخیل کردن تمامی افراد ذینفع برای حفظ و احیای دریاچه زریبار و همچنین ایجاد مدیریتی واحد است که با این امر می توان دریاچه را بار دیگر احیا کرد.

فرماندار مریوان نیز در ادامه این کارگاه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حفظ حریم زریبار اظهار داشت: انجام فعالیت های تبلیغاتی در بین مردم به منظور آگاه سازی و دخیل کردن مردم در احیای دریاچه بسیار کند صورت می گیرد.

محمد فلاحی اظهار داشت: در چند ماه گذشه به منظور حفظ وضعیت کنونی دریاچه زریبار اقدامات خوبی از جمله ممنوع شدن واگذاری زمین تا ۶ کیلیومتری مریوان صورت گرفته است.

امام جمعه مریوان نیز در ابتدای این کارگاه آموزشی با اشاره به لزوم حفظ محیط زیست از دیدگاه اسلام گفت : برگزاری کارگاه تدوین برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی می تواند ضمن درگیرکردن تمام افرادی که به نوعی ذینفع در زریبار به شمار می آیند می تواند راه حل مفید و موثری برای احیای این دریاچه به وجود آورد.

ماموستا شیرزادی برگزاری این کارگاه را مفید ارزیابی کرد و افزود : با شناخت معضلات و مشکلات و تمامی چالش هایی که امروزه زریبار با آن دچار است که می توان با ارائه راهکارها و اولویت بندی و واگذاری هریک از این اقدامات به مسئولان ذیربط در احیای این دریاچه اقدام مفیدی انجام داد.