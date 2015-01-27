یک فوریت طرح اخذ عوارض از اتباع خارجی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر؛‌ علیرضا دبیر با اشاره به مصوبه سال ۸۵ شورای دوم اسلامی شهر تهران گفت:‌ این مصوبه به دلیل اختلافی که بین شهرداری و استانداری وجود داشت سالها مسکوت مانده بود. اما با مذاکراتی که با معاون استاندار انجام شده قرار شد سهم استانداری به صورت تسهیلات پرداخت شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بیشتر مهاجرینی که در شهر تهران ساکن هستند این عوارض را به شهرداری باقرشهر پرداخت می کنند؛ خاطر نشان کرد:‌ از آنجایی که مصوبه قانونی برای این طرح وجود دارد ما هم می توانیم پرداخت نقدی را به صورت تسهیلات انجام دهیم تا این درآمد پایدار نیز برای شهر تهران کسب شود.

دوستی به عنوان مخالف دوفوریت این طرح پیشنهاد رای گیری برای یک فوریت آن را ارائه داد و گفت:‌ من طرفدار کسب درآمد پایدار هستم اما ممکن است برای دولت و شهرداری انعکاس منفی داشته باشد. چون با این متن شامل سفرا و مهاجرین سیاسی هم می شود و من با آن مخالف هستم.

سرخو نگرانی خود را بابت قانونی شدن اقامت کسانی که به طور غیرقانونی واردکشور شده اند مطرح کرد و گفت: اصل موضوع که از مهاجرین عوارضی اخذ شود درست است اما این نگرانی وجود دارد که مهاجرین غیرقانونی با پرداخت صد هزار تومان اقامت قانونی به دست بیاورند و این صحیح نیست.

چمران در پاسخ به سرخو گفت:‌ این عوارض زمان تمدید کارت اقامت دریافت می شود و این نگرانی وجود ندارد.

کاشانی نیز اظهار داشت: ما در رابطه با افرادی صحبت می کنیم که تحت نظر وزارت کشور وارد کشور شده اند نه کسانی که غیرقانونی آمده اند. شهرداری از مردم شهر عوارض می گیرد ما نزدیک ۱۰ میلیارد از این کد پروژه می توانیم درآمدزایی داشته باشیم و این قانونی است. طبیعتا اگر کسی کارت سبز نداشته باشد شامل این مصوبه نمی شود.

دنیامالی پیشنهاد کرد دیپلمات ها و کارکنان سفارت خانه ها و نمایندگان فرهنگی کشورها از این عوارض مستثنی باشند.

دبیر در پاسخ به پیشنهادات مطرح شده گفت:‌ این قانون جدید نیست و در سال ۸۵ در شورای دوم تصویب شده است. بر اساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال عوراض نسبت به اخذ عوارض از مهاجرین خارجی مقیم شهر تهران به ازای هر نفر مبلغ یک میلیون ریال سالانه دریافت کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد:‌ در گذشته مشکل این بود که شهرداری نمی توانست ۳۰ درصد را نقد پرداخت کند اما حالا برای حل این مشکل به صورت تسهیلات سهم استانداری را پرداخت می کنیم.

رزمی مدیرکل تشخیص وصول و درآمد شهرداری تهران نیز در دفاع این مصوبه اظهار داشت: این مصوبه برای کل شهردرای های کشور به طور یکسان وضع شده است. این عوارض با هماهنگی و تایید اداره کل اتباع خارجی انجام می شود. ما از کسانی عوراض می گیریم که این اداره کل به ما معرفی می کنند.

وی اضافه کرد:‌ برای دریافت این عوارض مصوبه وجود دارد و ما تنها به اصلاح نرخ نیاز داریم. در چند سال گذشته به خاطر مشکلات اجرایی این مهاجرین به اردوگاه های شهرهای همجوار سوق داده می شدند و برای افراد دیپلماسی بر اساس روال متفاوتی کارت اقامت صادر می شود و این نگرانی وجود ندارد.

دنیامالی در پایان پیشنهاد برای بررسی بیشتر این طرح دو فوریتی به صورت یک فوریت بررسی شود که این پیشنهاد توسط چمران به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.