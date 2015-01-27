برپایی نمایشگاه های مدرسه انقلاب در مدارس کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی در نشست خبری که روز سه شنبه در محل اتحادیه برگزار شد ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت حضرت محمد (ص) توسط نشریه فرانسوی گفت: سومین دوره نمایشگاه های مدرسه انقلاب در متوسطه دوم از 12 بهمن آغاز و تا 22 بهمن در سراسر استان ها ادامه دارد.

وی افزود: سه راهبرد اصلی را در برنامه ریزی برنامه های فرهنگی از جمله انگیزه بخشی و حساسیت آفرینی، بصیرت آفرینی، رفتارسازی، تجربه آفرینی، درونی کردن ارزش های تعامل با مخاطب و سهم دهی به آنان را دنبال می کنیم.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه یکی از مهارت های مهم که دانش آموزان باید فرا گیرند روایتگری است، تصریح کرد: در برخی از غرفه های مدرسه انقلاب موضوعات پس از مطالعه و جمع آوری اطلاعات روایت می شود.

علامتی با اشاره به اهداف نمایشگاه های مدرسه انقلاب تصریح کرد: بازخوانی انقلاب اسلامی، روحیه خودباوری و دستاوردهای علم و فناوری پس از انقلاب اسلامی، فعال سازی انجمن های اسلامی مدارس به عنوان سنگرهای فکری، تقویت مهارت های گروهی، شکوفایی خلاقیت و ایجاد نشاط از جمله اهداف این نمایشگاه است.

وی با بیان اینکه دهه فجر مناسب ترین زمان برای اجرای فعالیت های تربیتی در مدرسه است، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه باعث تقویت توانمندی های دانش آموزان و کار گروهی آنان می شود.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با اشاره به بخش اختصاصی جشنواره انقلاب مدرسه تصریح کرد: در این بخش به تاریخ انقلاب اسلامی، مهدویت و انتظار، ولایت فقیه، آشنایی با شخصیت های انقلاب اسلامی، نقش دانش آموزان در پیروزی انقلاب پرداخته می شود.

علامتی با بیان اینکه ذیل بخش اختصاصی بخش ویژه تشکیل می شود، اظهار کرد: تمام اعضای انجمن های اسلامی کارنامه سیاه پهلوی را در نمایشگاه های مدرسه انقلاب روایت می کنند.

وی با اشاره به بخش دوم نمایشگاه مدرسه انقلاب بیان کرد: در این بخش برنامه های انجمن های اسلامی از جمله جشنواره مداد کمرنگ، لشکر فرشتگان ویژه دختران، همکلاسی آسمانی ویژه پسران، خیمه های معرفت و ... معرفی می شود در بخش عمومی دانش آموزان به موضوعات ابتکاری و موضوعاتی که به آنها علاقه مند هستند می پردازند.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه دبیرخانه این جشنواره در استان قم است، گفت: در مرحله شهرستانی، استانی و ملی آثار برگزیده خواهیم داشت تا اسفندماه به استان ها ارسال و در فروردین ماه آثار برتر به دبیرخانه داده می شود و در نیمه اول تیرماه سال 94 نتایج اعلام و در شهریورماه از برگزیدگان تقدیر می شود.

وی با بیان اینکه در بیش از سه هزار دبیرستان متوسطه دوم نمایشگاه مدرسه انقلاب برگزار می شود، اظهار کرد: درخواست هایی از مقطع متوسطه اول برای برگزاری جشنواره مدرسه انقلاب داریم که اختیار آن بر عهده مسئولان استانی است.

علامتی تصریح کرد: از هشت نمایشگاه برتر در بخش استانی و شهرستانی تجلیل به عمل می آید.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان تاکید کرد: در راهپیمایی 22 بهمن حتما حضور خواهیم داشت و یک نشریه آینده سازان ویژه دهه فجر در میان دانش آموزان توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: روحانیون در دهه فجر به مدارس کشور به عنوان پشتیبانی محتوایی حضور می یابند.

علامتی یادآور شد: سال گذشته بیش از 200 هزار مدرسه در جشنواره مدرسه انقلاب شرکت کردند و بیش از 80 درصد از دانش آموزان از نمایشگاه ها بازدید کردند.