وزارت خارجه سفیر آلمان را احضار کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر شفاهی درباره حضور نایب رئیس پارلمان آلمان در تهران، گفت: مسئولان امنیتی و سیاسی کشور با ارائه اطلاعات دقیق به مسئولان تصمیم گیر، به گونه ای عمل کنند که موارد این چنینی تکرار نشود.

وی افزود: هیات‌های سیاسی باید چارچوب پروتکل‌های بین المللی موجود را رعایت کنند، سخنان مطرح شده از سوی نایب رئیس پارلمان آلمان، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است.

این نماینده مجلس ادامه داد: از وزارت خارجه درخواست می شود نسبت به احضار سفیر آلمان اقدام کند، کمیسیون امنیت ملی هم در این باره اقداماتی را انجام خواهد داد.

کوثری همچنین خطاب به مسئولان کشور آلمان، گفت: به نظر مسئولان کشور آلمان یادشان رفته که در جنگ جهانی اول و دوم میلیون‌ها نفر را به خاک و خون کشیدند، این همیشه در ذهن مردم دنیا باقی خواهد ماند که چه جنایت‌هایی از سوی هیتلر و حامیان وی صورت گرفت.

وی افزود: در جنگ تحمیلی شما صدام را حمایت می کردید و با بمب‌های شیمیایی که در اختیار وی گذاشتید هزاران نفر از رزمندگان و مردم بیگناه کردستان عراق را به خاک و خون کشیدید. این مسئله از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و ملت کوچکترین اجازه ای به مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای هم صحبتی برای افراد این چنینی را نخواهند داد.

به گزارش مهر، محمد حسن ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر، گفت: مسئولان وزارت خارجه نسبت به این تذکر عمل کنند و با احضار سفیر آلمان، تذکرات لازم را به او بدهند.