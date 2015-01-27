بهره برداری و کلنگ زنی ۷۱ پروژه در ایام دهه فجر در نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ تنها تغییر یک رژیم سیاسی نبود بلکه زلزله ای بود که غرب را لرزاند و شرق را متحیر کرد.

عبدالملکی گفت: با گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی تاثیر و تحول این انقلاب بزرگ در اکثر کشورهای دنیا مشاهده می شود که علت آن مبتنی بودن این انقلاب بر اساس فرهنگ دینی و دستورات اسلام بوده است.

وی دهه فجر را فرصتی برای بازخوانی و بازنگری اقدامات ۳۶ سال گذشته برای رشد و توسعه کشور عنوان کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران امروز بعنوان یک الگوی کامل برای رسیدن به استقلال، خودکفایی، توسعه و پیشرفت کشورها در جهان مطرح و شناخته شده است.

عبدالملکی در ادامه با بیان اینکه کاهش یکباره قیمت نفت که توطئه مشترک آمریکا و بعضی کشورهای عربی است مانعی در اجرای برنامه های دولت یازدهم وارد نمی کند، گفت: نمونه بارز آن اجرای طرح تحول نظام سلامت بود که دغدغه مقام معظم رهبری و مردم با اجرای آن برطرف شد.

فرماندار شهرستان نهاوند در ادامه این نشست خبری اظهار داشت: در ایام دهه فجر امسال ۵۲ پروژه با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد تومان در شهرستان نهاوند به بهره برداری می رسد و ۱۹ پروژه گازرسانی به روستاهای مختلف نهاوند با اعتبار بیش از شش میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

امامعلی عبدالملکی از افتتاح دومین کارخانه بزرگ مالت کشور در ایام دهه فجر در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ هزار تن مالت و اشتغالزایی ۸۰ نفر به صورت مستقیم با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان در نهاوند احداث شده است.

عبدالملکی بهره برداری از پروژه های آسفالت راه های روستایی، مقاوم سازی واحد های مسکونی روستایی، پرورش مرغ گوشتی و گاو شیری، کانال های آبرسانی کشاورزی، اصلاح شبکه فشار برق، احداث روشنایی معابر و توسعه فضای کتابخانه های روستای را از دیگر پروژه های مهم قابل افتتاح دهه فجر عنوان کرد.

وی افزود: ۱۹کمیته برنامه ریزی و اجرا در ستاد هماهنگی دهه فجر شهرستان نهاوند تشکیل شده و در ایام دهه فجر بیش از ۹۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و هنری در شهرستان نهاوند اجرا و برگزار می شود.