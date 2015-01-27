میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار گلایه از مسئولان برگزاری مسابقات گفت: ما تمام تلاش خود را انجام دادیم تا بتوانیم بازیها را به همان زمانی که قبلا اعلام کرده بودند برسانیم اما متاسفانه گوش شنوایی در سازمان لیگ وجود نداشت و ما مجبور هستیم روز جمعه با بدترین شرایط مقابل سپاهان بازی کنیم.
وی تاکید کرد: من خودم در این دو روز گذشته نزدیک به پنج بار حضوری و تلفنی با بهروان و تاج صحبت کردم اما تاثیرگذار نبود و قرار شد که ما روز جمعه مقابل سپاهان دیدار خود را انجام دهیم.
ماجدی تاکید کرد: با روندی که سازمان لیگ در پیش گرفته است فکر میکنم آنها بیشتر به دنبال کمیت هستند نه کیفیت بازیها و برنامهای که برای استقلال در سه بازی آینده وجود دارد بسیار سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: ما روز جمعه باید مقابل سپاهان بازی کنیم، دوباره 15 بهمن هم بازی داریم و در روز 19 بهمن نیز باید مقابل پیکان قرار بگیریم اما سایر تیمها چهار روز بعد از ما بازی میکنند.
سرپرست استقلال اعتراض هواداران را منطقی دانست و گفت: هواداران استقلال در این چند روز به شدت از برنامهریزی و عملکرد سازمان لیگ گلایه داشته و اعلام کردند که اگر استقلال مقابل سپاهان نتیجه لازم را کسب نکند آیا مسئولان سازمان لیگ پاسخگوی هواداران خواهند بود.
میرشاد ماجدی درخصوص حضور ملیپوشان در تمرینات نیز گفت: با توجه به اینکه آنها شب گذشته وارد تهران شدهاند بعید میدانم امروز در تمرین حضور پیدا کنند اما قرار است که امروز آنها به تمرین آمده و با سایر بازیکنان خود را آماده دیدار مقابل سپاهان کنند.
سرپرست استقلال در پایان در خصوص شرایط استقلال برای دیدار مقابل سپاهان نیز گفت: با تمام اتفاقاتی که برای تیم ما به وجود آمده است تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا روز جمعه بهترین عملکرد را مقابل سپاهان داشته باشیم.
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