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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۰۶

میرشاد ماجدی در گفتگو با مهر:

با برنامه‌ریزی سازمان لیگ آنها به دنبال کمیت هستند نه کیفیت

با برنامه‌ریزی سازمان لیگ آنها به دنبال کمیت هستند نه کیفیت

سرپرست تیم استقلال با انتقاد از برنامه جدید سازمان لیگ برای شروع مسابقات گفت: مسئولان سازمان لیگ تنها به دنبال کمیت هستند نه کیفیت.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار گلایه از مسئولان برگزاری مسابقات گفت: ما تمام تلاش خود را انجام دادیم تا بتوانیم بازی‌ها را به همان زمانی که قبلا اعلام کرده بودند برسانیم اما متاسفانه گوش شنوایی در سازمان لیگ وجود نداشت و ما مجبور هستیم روز جمعه با بدترین شرایط مقابل سپاهان بازی کنیم.

وی تاکید کرد: من خودم در این دو روز گذشته نزدیک به پنج بار حضوری و تلفنی با بهروان و تاج صحبت کردم اما تاثیرگذار نبود و قرار شد که ما روز جمعه مقابل سپاهان دیدار خود را انجام دهیم.

ماجدی تاکید کرد: با روندی که سازمان لیگ در پیش گرفته است فکر می‌کنم آنها بیشتر به دنبال کمیت هستند نه کیفیت بازی‌ها و برنامه‌ای که برای استقلال  در سه بازی آینده وجود دارد بسیار سنگین است.

وی خاطرنشان کرد: ما روز جمعه باید مقابل سپاهان بازی کنیم، دوباره 15 بهمن هم بازی داریم و در روز 19 بهمن نیز باید مقابل پیکان قرار بگیریم اما سایر تیم‌ها چهار روز بعد از ما بازی می‌کنند.

سرپرست استقلال اعتراض هواداران را منطقی دانست و گفت: هواداران استقلال در این چند روز به شدت از برنامه‌ریزی و عملکرد سازمان لیگ گلایه داشته و اعلام کردند که اگر استقلال مقابل سپاهان نتیجه لازم را کسب نکند آیا مسئولان سازمان لیگ پاسخگوی هواداران خواهند بود.

میرشاد ماجدی درخصوص حضور ملی‌پوشان در تمرینات نیز گفت: با توجه به اینکه آنها شب گذشته وارد تهران شده‌اند بعید می‌دانم امروز در تمرین حضور پیدا کنند اما قرار است که امروز آنها به تمرین آمده و با سایر بازیکنان خود را آماده دیدار مقابل سپاهان کنند.

سرپرست استقلال در پایان در خصوص شرایط استقلال برای دیدار مقابل سپاهان نیز گفت: با تمام اتفاقاتی که برای تیم ما به وجود آمده است تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا روز جمعه بهترین عملکرد را مقابل سپاهان داشته باشیم.

کد مطلب 2475108

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