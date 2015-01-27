کاهش 38 درصدی صادرات محصولات کشاورزی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله احمدی ونهری در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: اصفهان با داشتن صادرات نزدیک به یک میلیون و 715 هزار تن کالا بعد از سه استان بوشهر، تهران و خوزستان در رتبه چهارم استان های صادراتی کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: چدن ، آهن‌آلات ، فولاد ، فرش ، مواد پتروشیمی و محصولات شیمیایی عمده محصولات صادراتی اصفهان است.

ونهری ادامه داد: در ده ماه نخست سال جاری نزدیک به 689 قلم کالا به 83 کشور جهان صادر شده که کشورهای عراق، امارات، افغانستان، ایتالیا و عمان در مجموع 89 درصد حجم صادرات اصفهان را به خود اختصاص داده اند.

وی ارزش صادرات فرش از اصفهان را نزدیک به 157 میلیون دلار عنوان کرد.

مدیر کل گمرک استان اصفهان در ادامه سخنان خود به واردات به اصفهان نیز اشاره نمود و بیان داشت: عمده ترین کالاهای وارداتی در این مدت ماشین آلات میکانیکی و برقی، مواد پلاستیکی، محصولات آهن ، فولاد و سرامیکی بوده است.

وی مهم ترین اقدامات اتجام ششده جهت بهبود رتبه ایران در تجارت فرامرزی را یکسان سازی نرخ تعرفه ها، بازنگری در قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن و استفاده از بازرسی مبتنی بر ریسک و سیستم های تصویربرداری از کالا عنوان کرد.

ونهری در ادامه بیان داشت: صادرات محصولات کشاورزی در ده ماه نخست سال جاری نزدیک به 78 میلیون و 373 هزار دلار بوده است که این رقم در برابر با مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزنی 38 درصد کاهش داشته است و از لحاظ ارزش 41نیز با کاهش 41 درصدی روبرو بوده است.

مدیر کل گمرک استان اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این مجموعه تا پایان دی ماه سال جاری نزدیک به 617 میلیارد ریال درآمد کسب نموده که به خزانه واریز شده بیان داشت: در مقایسه با سال گذشته و مدت مشابه با یک کاهش ده درصدی روبرو بوده ایم که این رقم ده درصد کاهش را نشان می دهد.

ونهری بیان داشت: به سبب اینکه بیشتر شامل مواد اولیه و با حمایت می شود و با معافیت است این امر در کاهش درآمد گمرک نیز موثر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به خبرنگاران به واردات خودرو در استان نیز اشاره نمود و بیان داشت در سال گذشته 12 خودروی زیر 2500 سی سی از طریق گمرک استان وارد شد که این رقم در سال جاری به صفر رسیده چنانچه هیچ خودروی وارداتی در اصفهان ترخیص نشده است.