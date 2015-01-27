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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۱۶

معرفی آثار راه یافته به بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره پویانمایی

معرفی آثار راه یافته به بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره پویانمایی

۱۷۶ اثر به بخش مسابقه بین‌الملل نهمین جشنواره دوسالانه بین‌المللی پویانمایی تهران راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب نهمین جشنواره بین المللی پویا نمایی، پس از بررسی یک هزار چهل فیلم‌ رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۱۷۶ اثر را به عنوان آثار راه یافته به بخش مسابقه بین‌الملل معرفی کرد. 

آثار انتخابی بخش مسابقه بین‌الملل شامل ۱۳۷ اثر (۱۱۹ اثر خارجی و ۱۸ اثر ایرانی)، ۳۶ اثر دانشجویی (۳۰ اثر خارجی و ۶ اثر ایرانی) و ۳ فیلم بلند است.

جشنواره پویا نمایی

هیات انتخاب این دوره جشنواره را احمد کلانتری، کیانوش عابدی، امیرحسن ندایی، محمدعلی شامانی و سارا خلیلی تشکیل می‌دهند.

نهمین جشنواره دوسالانه بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۷ تا ۲۱ اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود.

کد مطلب 2475113

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