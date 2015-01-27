به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب نهمین جشنواره بین المللی پویا نمایی، پس از بررسی یک هزار چهل فیلم رسیده به دبیرخانه جشنواره، ۱۷۶ اثر را به عنوان آثار راه یافته به بخش مسابقه بینالملل معرفی کرد.
آثار انتخابی بخش مسابقه بینالملل شامل ۱۳۷ اثر (۱۱۹ اثر خارجی و ۱۸ اثر ایرانی)، ۳۶ اثر دانشجویی (۳۰ اثر خارجی و ۶ اثر ایرانی) و ۳ فیلم بلند است.
هیات انتخاب این دوره جشنواره را احمد کلانتری، کیانوش عابدی، امیرحسن ندایی، محمدعلی شامانی و سارا خلیلی تشکیل میدهند.
نهمین جشنواره دوسالانه بینالمللی پویانمایی تهران از ۱۷ تا ۲۱ اسفند در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون واقع در خیابان حجاب برگزار میشود.
نظر شما