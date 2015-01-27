یازدهمین کنگره بین المللی صرع از فردا آغاز بکار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز بهرامی دبیر یازدهمین کنگره بین المللی صرع با تشریح اهداف برگزاری کنگره یازدهم، گفت: یازدهمین کنگره بین المللی صرع ایران به همت انجمن صرع ایران و همکاری مرکز علوم اعصاب شفا برگزار می شود.

این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: با توجه به اینکه این کنگره، هر سال در فصل پاییز برگزار می شد، امسال برای اینکه بتوانیم ازدستاوردهای علمی کنگره بهره بیشتری ببریم و همکاران و محققان بیشتری بتوانند شرکت کنند بهمن ماه را انتخاب کردیم تا زمان کافی برای ارسال مقالات داشته باشند. همچنین با توجه به اینکه امسال کنگره در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد، دسترسی به محل برگزاری همایش نسبت به سال های قبل آسانتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: سخنرانان بین المللی این همایش ازکشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، اسپانیا و ژاپن دعوت شده اند که هر کدام پیشکسوت رشته صرع در کشورخود هستند از جمله دکتر کاوای که جراح مغز و اعصاب و صرع ، عضو انجمن صرع ژاپن و عضو هیات علمی دانشگاه توکیو ژاپن است و همچنین دو نفر از بزرگان و پیشکسوتان رشته مغز و اعصاب و صرع از کانادا هستند که یکی از آنها ایرانی مقیم کاناداست.

بهرامی افزود: امیدوارهستیم آخرین دستاورد های به روز علمی خود را در اختیار دانشمندان و پزشکان ایرانی به خصوص جراحان و متخصاصان اعصاب، روانپزشکان و پزشکان عمومی قراردهیم.

وی ادامه داد: امسال برای اولین بار از پرستارانی که در زمینه صرع تحقیق کرده و علاقه مند هستند اطلاعات خود را در زمینه این بیماری بالا ببرند، کارگاه آموزشی ویژه صرع و پرستاران در نظر گرفته ایم.

دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی انجمن صرع ایران تصریح کرد: 300 پزشک داخلی و 17 مهمان خارجی در این همایش حضور دارند.

وی در پایان افزود: در سال های قبل دستاوردهای کنگره صرع فقط در قالب کتاب چاپ می شد که امسال علاوه بر آن، به دلیل حضور مهمانان خارجی و بالا بودن بار علمی کنگره سعی کردیم دانش به روز درمان بیماری صرع به صورت کاربردی در بیمارستان های کشور در اختیار متخصصان این رشته قرار گیرد و پس از پایان برگزاری کنگره متخصصان کشورهای خارجی از بیمارستان هایی که در زمینه صرع فعالیت درمانی انجام می دهند، بازدید داشته باشند.