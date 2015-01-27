پیروزی تیم ملی استرالیا برابر امارات در نیمه نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین بازی مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آسیا را تیمهای ملی استرالیا و امارات از ساعت 12:30 امروز آغاز کرده‌اند که این دیدار در پایان نیمه نخست با برتری 2 بر صفر استرالیا خاتمه یافت.

هر دو گل این تیم را در نیمه نخست مدافعان میزبان به ثمر رساندند. ابتدا سانیسبری مدافع میانی استرالیا خیلی زود و در دقیقه 3 دروازه امارات را گشود تا شوک زودهنگامی به این تیم وارد شود و پس از آن داویدسون مدافع کناری استرالیا در دقیقه 14 روی چند رفت و برگشت توپ را درون دروازه حریف قرار داد.

در نیمه نخست توپ و میدان به طور کامل در اختیار استرالیا بود و از اواسط این نیمه امارات در چند صحنه تلاش کرد که به دروازه این تیم نزدیک شود اما توان فشار بر خط دفاع حریف را نداشت.