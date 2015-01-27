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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۱۸

مسابقات جام ملت‌های آسیا - استرالیا؛

پیروزی تیم ملی استرالیا برابر امارات در نیمه نخست

پیروزی تیم ملی استرالیا برابر امارات در نیمه نخست

تیم ملی فوتبال استرالیا در پایان نیمه نخست دیدار خود برابر امارات در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام ملت‌های آسیا برابر امارات با دو گل پیش افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین بازی مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام ملت‌های آسیا را تیمهای ملی استرالیا و امارات از ساعت 12:30 امروز آغاز کرده‌اند که این دیدار در پایان نیمه نخست با برتری 2 بر صفر استرالیا خاتمه یافت.

هر دو گل این تیم را در نیمه نخست مدافعان میزبان به ثمر رساندند. ابتدا سانیسبری مدافع میانی استرالیا خیلی زود و در دقیقه 3 دروازه امارات را گشود تا شوک زودهنگامی به این تیم وارد شود و پس از آن داویدسون مدافع کناری استرالیا در دقیقه 14 روی چند رفت و برگشت توپ را درون دروازه حریف قرار داد.

در نیمه نخست توپ و میدان به طور کامل در اختیار استرالیا بود و از اواسط این نیمه امارات در چند صحنه تلاش کرد که به دروازه این تیم نزدیک شود اما توان فشار بر خط دفاع حریف را نداشت.

کد مطلب 2475132

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