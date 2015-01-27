رونمایی از پیشرفته ترین کلاه هوشمند جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه این کلاه هوشمند برای استفاده در مواردی نظیر موتورسیکلت سواری، دوچرخه سواری و یا اسنوبرد طراحی و ساخته شده است اما به جهت به کارگیری طیف متنوعی از تجهیزات الکترونیکی و برخورداری از قابلیت های گسترده حتی می توان آن را به سر کرد و در پیاده رو شروع به قدم زدن نمود.

اوج خلاقیت به کار رفته در ساخت این کلاه ایمنی هوشمند تراشه چند هسته ای آن است که مجموعه ای از فناوری های پیشرفته نظیر شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نوری، بلوتوث، سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS)، حسگرهای دما و رطوبت را در قالب یک سیستم منسجم کنترل می کند.

در قسمت پیشانی این کلاه ایمنی هوشمند دوربین فیلمبرداری HD نصب شده تا تقریبا هر آنچه را که کاربر با چشمانش می بیند بر روی کارت حافظه تعبیه شده در کلاه ثبت شود. همچنین دوربینی در قسمت پشت کلاه نصب شده که کاربرد آن در مواردی نظیر تعیین نظر کارشناسی بیمه در مواقع بروز حادثه است.

در عین حال عملکرد این دوربین ها به گونه ای تنظیم شده است که همچون چشم سومی برای کاربر عمل کرده و اوضاع و احوال ترافیکی محل تردد را به اطلاع وی می رسانند.

درصورتیکه نرم افزار تعبیه شده در کلاه تشخیص دهد که احتمال وقوع تصادفی در ثانیه های پیش رو وجود دارد، به طور خودکار هشداری از طریق بلندگوهای استریوی کلاه به اطلاع کاربر می رسد.

اما این تازه آغاز یک داستان هیجان انگیز در دل این کلاه ایمنی هوشمند است.

طراحان خلاق، این کلاه را به گونه ای ساخته اند که با تکیه بر شتاب سنج و ژیروسکوپ تعبیه شده در آن می تواند موقعیت جغرافیایی کاربر را در فضای سه بعدی تشخیص داده و با استفاده از داده های مربوط به آن، سیستم سیگنال دهی در زمان ترمز کردن یا گردش به طرفین را فعال سازد.

همچنین حسگر نوری این وسیله قابلیت تشخیص تاریک شدن هوا را داشته که در این صورت به طور کاملا خودکار چراغ های LED آن روشن می شود و بدین ترتیب خودروهای مجاور از حرکت دوچرخه سوار یا موتورسیکلت سوار مطلع می شوند.

کاربری که این کلاه را بر سر می کند در روزهای گرم یا شرجی نگرانی چندانی ندارد چون با عملکرد حسگرهای مخصوص کلاه، سیستم خنک کننده آن شروع به فعالیت می کند. بدون شک باید این فناوری جدید را پیشرفته ترین کلاه ایمنی هوشمند جهان نامید.