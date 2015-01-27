به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف افخمی امروز در نشستی خبری در وزارت اقتصاد از انعقاد 10 میلیارد دلار قرارداد از سال 90 تاکنون با صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی خبرداد و گفت: 6 میلیارد دلار از این قراردادها به نتیجه رسیده و 4.8 میلیارد دلار تبدیل به قرارداد شده است.

مدیرعامل بانک صنعت ومعدن افزود: با ارائه تسهیلات 9 طرح در مرحله تولید آزمایشی قرار دارند که جمعا 600 هزار شغل مستقیم را ایجاد می کنند. همچنین در بخش منابع ریالی صندوق توسعه ملی در یک سال گذشته هزار میلیارد تومان استفاده و به مرحله قرارداد رسیده است.

وی از پرداخت بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان از منابع بانک به صنایع کوچک و متوسط در 9 ماهه ابتدای امسال با اشتغالزایی 40 هزار نفر خبرداد و عنوان کرد: 36 واحد صنعتی در 9 ماهه اول امسال راه اندازی شده و 22 طرح دیگر تا پایان امسال راه اندازی خواهد شد.

افخمی با اشاره به وقفه ای که در خط اعتباری ایران- چین به دلیل اختلاف نظرها رخ داده بود، تصریح کرد: این خط اعتباری دوباره فعال شده و 7 طرح فولادی از این خط استفاده می کنند.

وی از توافق بین دولت و بانکهای مرکزی ایران و هند برای برقراری یک خط اعتباری خبرداد و افزود: بر این اساس قراردادی بین بانک صنعت و معدن و لیزینگ بانک هند منعقد شده است و در اسفندماه 150 میلیون دلار در بخش تجهیزات راه آهن به صورت 100 درصد فاینانس تامین استفاده خواهد شد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن در مور مطالبات معوق بانک گفت: در این زمینه رویکردی متفاوت را آغاز کردیم و روش برخورد با بنگاه هایی که به دلیل رکود دچار مشکل بودند با بنگاه هایی که نمی خواستند بازپرداختی انجام دهند، متفاوت بود و به برخی بنگاه های دارای معوقات وام جدید پرداخت شد تا بتوانند دوباره تسهیلات را بازپرداخت کنند.

وی با ذکر این مطلب که راهبرد عامل با صنایع را در پیش گرفته ایم، تصریح کرد: سقف اختیارات استانها دو برابر شده است و مدل حمایت از صنایع کوچک و متوسط در دستور کار است.

افخمی نسبت معوقات بانک را 8.9 درصد در پایان سال گذشته اعلام کرد و با اعلام اینکه پیش بینی می شود این نسبت در پایان سال جاری کمتر هم شود، رقم معوقات را 2 هزار میلیارد تومان ذکر و تاکید کرد که بدهکار دانه درشت نداریم.