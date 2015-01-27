به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تغییرات صورت گرفته در شیوه‌ برگزاری این جشنواره، مرحله پایانی جنبه‌ی رقابتی ندارد و تمامی کسانی که در این مرحله حضور پیدا می‌کنند برندگان اصلی جشنواره هستند.

در این میان اداره‌کل فرهنگی‌ و امور استان‌های کانون با بررسی فیلم قصه‌گویی برگزیدگان استانی این جشنواره در مجموع ۵۹ قصه‌گوی ایرانی را شامل ۳۱ قصه‌گوی اصلی، ۱ برگزیده بخش فراگیر، ۱۹ برگزیده قصه‌گویان کتاب‌خانه‌ای و ۸ برگزیده جشنواره قصه‌گویی رضوی را با رای گروه‌های داوری برای شرکت در مرحله‌ی پایانی جشنواره که روزهای ۲۷ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود، معرفی کرد.

در میان این قصه‌گویان مطرح ایرانی نام برخی از برترین قصه‌گویان جشنواره‌های گذشته کانون نیز به چشم می‌خورد.

اسامی برگزیدگان این جشنواره را می‌توانید اینجا مشاهده کنید

بخش کتاب‌خانه‌ای نیز به برخی از مربیان کانون اختصاص پیدا کرده است که در بیش‌تر جشنواره‌های کانون شرکت نمی‌کنند اما فعالیت‌های آن‌ها در طول سال نشان‌دهنده‌ی توجه آنان به قصه‌گویی برای کودکان و نوجوانان است.

در کنار این قرار است از میان ۴۰ قصه‌گوی بین‌المللی متقاضی شرکت در جشنواره از ۲۲ کشور جهان ۱۰ تا ۱۲ قصه‌گوی مطرح بین‌المللی نیز برای بازگویی قصه‌های خود و حضور در این رویداد فرهنگی به کرمانشاه سفر کنند.

موضوع این جشنواره آزاد بود و مرحله‌ي استانی جشنواره نیز در پاییز امسال در استان‌های مختلف کشور برگزار شد.

بر اساس آمار ارایه شده از سوی مسوولان برگزاری جشنواره در مجموع ۱۷۷۷ نفر شامل ۱۲۹۳ مربی کانون، ۴۷۵ شرکت‌کننده آزاد و ۹ شرکت‌کننده بخش فراگیر (برای کودکان دارای نیازهای ویژه) که از میان آن‌ها در مرحله‌ی استانی آثار ۳۵۴ قصه‌گو شامل ۲۹۲ قصه‌گوی کانونی، ۴۷ قصه‌گوی آزاد و ۹ قصه‌گوی فراگیر برای داوری پایانی به دبیرخانه جشنواره در تهران ارسال شد.

داوری بخش پایانی این جشنواره را علی خانجانی، محمد سیمزاری، غلامعلی کیومرثی، مژگان خلیل‌پور و فریبا حبیبی، بخش فراگیر زهرا عبدالحی، مینو رجبی‌نیا و طاهره بشیر و بخش رضوی را مژگان خلیل‌پور، محمد سیمزاری و بهناز صفایی‌نایینی برعهده داشتند.