جمعیت هلال احمر ایران می تواند رهبری منطقه را عهده دار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانچسکو روکا در بازدید از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه برای دومین بار است که به ایران سفر می کند، افزود: در سال ۲۰۱۳ میلادی برای کنفرانس منا به ایران سفر کردم و از نزدیک با فعالیت های جمعیت هلال احمر ایران آشنا شدم که این جمعیت ظرفیت ها و توانایی های خود را طی سالیان متوالی گسترش داده است.

وی هدف از سفر به ایران و بازدید از جمعیت هلال احمر را گسترش همکاری های ۲جانبه برشمرد و تصریح کرد: تفاهم نامه ای با رئیس سابق جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در فلورانس صورت گرفت و براساس آن موارد بسیاری برای گسترش همکاری های ایران و ایتالیا در نظر گرفته شد.

رئیس صلیب سرخ ایتالیا با بیان اینکه جمعیت هلال احمر ایران و صلیب سرخ ایتالیا نگرانی های متعددی در زمینه مقابله با حوادث به ویژه زلزله دارند، افزود: با استفاده از تجربه های هر ۲ طرف کمک بسیاری به ارائه پاسخ های مناسب به آسیب دیدگان در زمان حوادث می شود.

وی ترویج حقوق بین الملل را یکی دیگر از نکات مورد مطرح میان جمعیت هلال احمر ایران و صلیب سرخ ایتالیا دانست و اذعان کرد: نهایتا در این یادداشت تفاهم همکاری، راه اندازی مدرسه پرستاران داوطلب را در ایران خواهیم داشت چرا که این مدرسه در حال حاضر در ایتالیا فعال است و پرستاران داوطلب این مدرسه نه تنها در سوانح طبیعی بلکه در جنگ ها هم می توانند حمایت های لازم را ارائه کنند.

روکا با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر ایران قوی ترین و کارآمدترین جمعیت هلال احمر در سطح بین المللی است، یادآور شد: جمعیت هلال احمر ایران نه تنها بسیار کارآمد است بلکه جمعیت ایران می تواند نقش رهبری جمعیت های منطقه را نیز بر عهده بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: به شخصه تحت تاثیر فعالیت های گسترده جمعیت هلال احمر ایران قرار گرفتم چرا که اگر جمعیت هلال احمر ایران و صلیب سرخ ایتالیا به صورت متحد و دست در دست فعالیت کنند می توانند در سوانح و چالش ها به خوبی پاسخگو باشند.

رئیس صلیب سرخ ایتالیا به همراه رئیس منطقه توسکانو به مرکزیت فلورانس و معاون رئیس در امور بشردوستانه از موزه صلح هلال احمر بازدید کردند.