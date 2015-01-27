سرانه اقتصادی شهر مشهد در طرح جامع به ۱۰۰ میلیارد تومان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ذاكرالحسینی ظهر سه شنبه در پنجاه و سومین جلسه علنی شورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور در ارتباط با تحقق پذیری طرح جامع و تفصیلی كلان شهر مشهد در بودجه سال ۹۴اظهار كرد: در افق طرح در سال ۱۴۰۵ جمعیت شهر مشهد بالغ بر ۳میلیون و ۸۵۶ هزار نفر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: محدوده طرح بالغ بر ۳۰ هزار هكتار و مساحت حریم آن بیش از ۷۷ هزار هكتار است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهد عنوان كرد: در این طرح استاندارد سرانه های مورد نیاز با استفاده از الگوی شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در جای جای شهر تعیین و با مقایسه با وضع موجود كمبودها مشخص گردیده است.

وی گفت: تراز مالی برنامه عملیاتی تحقق پذیری اقتصادی طرح جامع مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان جهت تامین اجرای سرانه های شهری است كه باید تا افق طرح محقق شود.

ذاكر الحسنی تصریح كرد: سهم شهرداری مشهد از تامین هزینه های طرح جامع شهری ۵۰درصد است كه ۵۰ درصد مابقی در تعهد دولت خواهد بود.

وی اضافه كرد: این طرح سند دیگری را هم به پیوست دارد كه در ۱۴ برنامه‌ طرح ها و پروژه های توسعه شهر را بیان كرده كه شامل بافت محدوده حرم مطهر رضوی، ‌ حاشیه نشینی، ‌ حمل و نقل و بافت فرسوده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهد در ارتباط با نقش بهره وری در مدیریت شهری تصریح كرد: بهره‌وری ترکیبی از کارآیی و اثر بخشی است كه منظور از کارآیی صحیح انجام دادن کار و استفاده مفید از منابع است.

وی ادامه داد: همچنین بهره وری به معنای استفاده از حداقل نهادها و برداشت حداکثری محصول است.

ذاكرالحسینی افزود: اثربخشی در مقوله بهره‌وری به این معنا است كه ابتدا باید کاری که انجام می‌شود، درست و مفید باشد و در مرحله بعد این کار به بهترین نحو انجام گیرد و بهره‌وری در مفهوم کلی به معنای نسبت ستاده‌ها به داده‌هاست.

وی با بیان اینكه بهره وری را می توان از طریق مدیریت نیروی كار و سرمایه افزایش داد گفت: افزایش بهره وری از طریق نیروی كار شامل افزایش آموزش های ضمن خدمت، ‌ استقرار نظام های كارمزدی و پاداش مبتنی بر بهره وری، افزایش انطباق بین شغل و مهارت نیروی كار است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر مشهد اضافه كرد: همچنین در بخش سرمایه می توان از طریق نوسازی تجهیزات و امكانات فرسوده، ارتقای كارایی سرمایه و نیز ارتقای مشاركت مردمی در امر سرمایه گذاری بهره وری را افزایش داد.