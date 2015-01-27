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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۱۸

مفیدی:

جشن سده توسط انجمن زرتشتیان استان یزد برگزار می شود

جشن سده توسط انجمن زرتشتیان استان یزد برگزار می شود

یزدـ معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برگزاری جشن سده توسط انجمن زرتشتیان استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مفیدی اظهار داشت: این جشن با هماهنگی‌های به عمل آمده با انجمن‌های زرتشتیان، پنجشنبه ۹ بهمن برگزار خواهد.

وی با اشاره به اینکه ستاد اقلیت های دینی دهه فجر استان دراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار شده است، عنوان کرد: امسال از سوی انجمن زرتشتیان و دیگر اقلیت های دینی برنامه های متنوعی درایام الله دهه فجر برپا خواهد شد.

مفیدی گفت: مردم استان یزد سالیان متمادی در کمال صلح و دوستی با زرتشتیان زندگی کرده اند و پیروان این دو دین آسمانی درکنار هم در مسیر رشد و آبادانی کشور کوشیده اند.

کد مطلب 2475152

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