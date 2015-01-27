جشنواره بوتاکس، هر ۴ نفر یک نفر رایگان!

خبرگزاری فارس نوشت: تزریق ژل و بوتاکس اگر چه به ظاهر یک عمل پزشکی سرپایی است که در پشت پلک غفلت مسئولان، دامنه انجام آن تا آرایشگاه ها و باشگاه های ورزشی کشیده شده است اما در واقع این نوع عمل زیبایی، تزریق موادی به بدن است که اگر بدون ملاحظات پزشکی و توسط افراد غیرمتخصص انجام شود عوارضی را تا مدت ها برای استفاده کنندگان آن به همراه خواهد داشت.

با نزدیک شدن به ایام نوروز، دیدن هر نوع حراجی در جامعه را می توان انتظار داشت از کیف و کفش و مانتو گرفته تا انواع خوراکی ها اما حراج نوروزی اعمال جراحی که سطح آن تا کالاهای دم دستی مردم، تنزل پیدا کرده، قابل تأمل است.

شبکه های اجتماعی که این روزها در اکثر خانواده های ایرانی جایگاهی برای خود پیدا کرده اند، محلی شده اند برای آنکه بدون هیچ نظارتی از سوی مسئولان، مأمنی برای تبلیغات بی حد و حصر و بدون چارچوب سودجویان در زمینه های گوناگون شوند به طوری که در صفحات مختلف این شبکه ها، تبلیغاتی از انجام اعمال زیبایی مختلف توسط افراد غیرمتخصص در مکان های غیرمجاز به راحتی منتشر می شود.

اخیراً نیز نوع تبلیغات آنها به حدی دم دستی شده است که دقیقاً یادآور فریاد دست فروش های خیابانی است، برگزاری جشنواره بوتاکس با شعار هر ۴ نفری که تزریق کنند یک نفر «رایگان» تزریق می شود.

طبق آمار و اطلاعات انجمن جراحان پلاستیک، روزانه در تهران به‌طور متوسط بین ۲ تا ۳ هزار نفر زن و مرد برای تزریق بوتاکس به مطب‌ها و کلینیک‌های پوست و زیبایی مراجعه می‌کنند که البته مردان هم تعدادی از این مراجعه کنندگان را تشکیل می دهند و تزریق آن بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان هزینه دارد.

فقط در تهران سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، صرف زیبایی از طریق تزریق بوتاکس می شود. این در حالی است که این زیبایی موقتی است و فقط ۶ماه دوام دارد و پس از این مدت دوباره باید بوتاکس تزریق شود تا جوانی برگردد.

اغلب جراحان پلاستیک و متخصصان پوست می‌گویند که مشتریان آنها سالی دو تا سه بار برای تزریق بوتاکس مراجعه می‌کنند و این بازار پرسود زیبایی در کنار نظارت های سطحی مسئولان، باعث شده افراد سودجو با محصولات تقلبی، در این فضا میدان دار شوند.