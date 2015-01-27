آغاز برنامه های دهه فجر البرز ازفردا/محسنی اژه ای سخنران راهپیمایی کرج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روحی یزدی پیش از ظهر امروز در نشستی با اهالی رسانه استان به تشریح برنامه های سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و تاکید کرد: شکوه و عظمتی که در ۲۲ بهمن امسال از سوی مردم خواهیم دید نشان دهنده ۳۶ سال اقتدار ایران اسلامی است و این حضور پر شور سرمایه قوی و مستحکم نظام اسلامی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در کمیته های ۲۴ گانه ستاد دهه فجر استان البرز برنامه ها بر پایه دو رویکرد مردمی بودم و محتوایی بودن طرح ریزی شده و امید است این دو محور در طول ایام دهه فجر ملموس و مشهود باشد، اظهار داشت: اهم برنامه هایی ستاد از فردا هشتم بهمن ماه با تجدید میثاق مدیران استان البرز با امام راحل و آرمانهای انقلاب اسلامی در مرقد مطهر بنیان گذار جمهوری اسلامی آغاز می شود.

رژه موتور سواران در دو مسیر تا میدان سپاه

رئیس ستاد دهه فجر استان البرز در ادامه با بیان اینکه برای روز ۱۲ بهمن ماه همزمان با ساعت ورود امام خمینی (ره) به میهن اسلامی رژه موتور سواران تدارک دیده شده است، اعلام کرد: موتور سواران دو مسیر میدان حصارک، سه راه رجایی شهر، میدان سپاه و مسیر میدان امام (ره)، چهارراه آیت الله طالقانی و میدان سپاه را رژه پی نموده و در حسینه سپاه استان البرز گردهم می آیند.

حجت الاسلام روحی یزدی گفت: همچنین در سالروز ورود تاریخی امام خمینی(ره) به میهن اسلامی زنگ انقلاب در تمامی مدارس استان نواخته خواهد آمد.

آغاز نشست های دانشجویی با موضوع مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی، برگزاری محافل انس با قرآن در مرقد مطهر امامزاده حسن با حضور دانش اموزان در چهاردهم بهمن ماه، اجرای طرح عیادت از خانواده های شهدا با عنوان «نیابت» در روز ۱۵ بهمن، گلباران و غبارروبی ۱۵۸ مزار شهدا با محوریت مزار شهدا در امامزاده محمد و برگزاری سومین یادواره شهدای انقلاب در ۱۶ بهمن از دیگر برنامه محوری تدارک دیده شده برای این ایام است که رئیس ستاد دهه فجر استان البرز به آن اشاره کرد.

افتتاح نمایشگاه اقتصادی بانوان به میزبانی البرز

وی همچنین اظهار داشت: برای روز شانزدهم بهمن ماه علاوه بر برنامه های یاد شده نمایشگاه منطقه ای مشارکت اقتصادی بانوان در توسعه پایدار با حضور سه استان تهران، قزوین و سمنان به میزبانی البرز در موسسه گلستان گلشهر افتتاح خواهد شد.

حجت الاسلام روحی یزدی از برپایی جشن آزادی ۳۶ زندانی توسط خیران و اصناف به مناسبت سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۱۷ بهمن خبر داد و گفت: اعزام کاروان سلامت به مناطق محروم، اجرای برنامه نقاشی ۳۶ متری به عنوان کبوتر های انقلاب، به نمایش گذاشتن فجایع گروه های تکفیری در سطح دستگاه های استان و برپایی همایش جریان شناسی، اجرای طرح حمایت ماندگار و اهدای خون سالم با هدف تشویق شهروندان برای اهتمام در این کار از دیگر برنامه هایی است که برای اجرا به ترتیب در روزهای هجدهم تا بیستم بهمن ماه برنامه ریزی شده است.

رئیس ستاد دهه فجر استان البرز تصریح کرد: در شب یوم الله ۲۲ بهمن نیز علاوه بر نوافشانی آسمان استان بانگ "الله اکبر" در سراسر البرز طنین انداز خواهد شد و روز ۲۲ بهمن ماه نیز شاهد حضور با شکوه و خیره کننده مردم در راهپیمایی خواهیم بود.

محسنی اژه ای سخنران روز ۲۲ بهمن در کرج

وی همچنین در تشریح برنامه هایی روز راهپیمایی گفت: برای نخستین بار در کرج تمامی شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن بیمه خواهد شد.

حجت الاسلام روحی یزدی در پایان افزود: علاوه بر اجرای سرود ۱۳۵۷ نفری دانش اموزان با عنوان ولایت در این روز سخنرانی حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه نیز برای راهپیمانان در کرج تدارک دیده شده است.