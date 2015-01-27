به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدیمقدم در سومین گردهمایی دستاندرکاران نشریه های علمی ناجا، با گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی، گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت در زمینههای گوناگون علمی است.
وی گفت: حقیقتا پیشرفت کشور در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ارتقای تراز کشور در سطح بینالمللی ممکن نیست؛ مگر اینکه ابتدا پیشرفتهای علمی صورت گیرد چرا که رابطه مستقیمی بین پیشرفت علمی و پیشرفت کشور وجود دارد.
فرمانده نیروی انتظامی در ادامه افزود: توجه هر کشور به آموزش و پژوهش، سهم بودجه در این رابطه، تعداد پژوهشگران و تعداد نشریات چاپ شده در کشور حاکی از پیشرفت نظام جمهوری اسلامی به ویژه در سالهای بعد از دفاع مقدس است و این پیشرفت نشان میدهد که چقدر دانشمندان ما در حوزههای مختلف علوم، مستقل شدهاند.
احمدیمقدم ادامه داد: در عرصه دفاع نیز قبلا تولیدات اندکی داشتیم و تازه با نظارت مستشاران، موفق به تولید ابزار و ادوات ابتدایی میشدیم، اما خوشبختانه در حال حاضر در بحث صنایع دفاعی، به یک ترازوی بزرگ تبدیل شدهایم.
وی در ادامه سخنان خود به رشد علمی در زمینه بیو تکنولوژی، نانو و انرژی هستهای اشاره کرد و افزود: در این عرصهها ما با سرعت زیادی در حال پیشرفت هستیم و پیشرفتهای علمی ما علیرغم تمام تحریمها، فشارها، دشمنی ها و جبههسازی ها علیه جمهوری اسلامی برای ناظران خارجی جای تعجب دارد.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه دلیل اصلی تحریمها، سد کردن راه پیشرفت کشور در عرصههای علمی است، گفت: امروز موضوع هستهای بهانهای بیش نیست و اگر این بهانه حذف شود، حتما به دستاویز دیگری دست میزنند و واضح است موضوع هستهای به عنوان یک شاخص در سطح پیشرفت کشور نقش دارد.
پلیس حرفهای به دانش حرفهای نیاز دارد
احمدیمقدم گفت: تنوع و پیچیدگیهای ماموریتهای ناجا و تهدیدات نو به نو لازمهاش آن است که پلیس حرفهای داشته باشیم و اولین گام برای داشتن پلیس حرفهای، حرفهای شدن در دانش و فرا گرفتن دانشهای حرفهای است.
وی ادامه داد: پلیس مرتبا با ابزار جدید و شگردهای جدید متخلفان روبرو است. بنابراین باید به ابزاری مسلط باشد تا رفتارهای مجرمانه را دور کند. پلیس حرفهای به دانش حرفهای نیاز دارد که آن هم نیازمند دانش تخصصی و تکمیلی است.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه امنیت یک شبکه جهانی است، اظهار داشت: امروز داعش در عراق و سوریه فعالیت میکند ولی در استرالیا و کانادا برای مبارزه با داعش و تروریسم، بودجه پیشبینی میکنند.
احمدیمقدم گفت: تروریسم، جنایت و ناامنی مثل اپیدمی است که به سرعت رشد پیدا میکند؛ پس باید تبادل دانش بینالمللی را افزایش دهیم که خوشبختانه ما در پلیس بینالملل در میان دیگر کشورها از جمله پلیسهای فعال و مشارکتپذیر معرفی شدهایم.
وی تصریح کرد: امروز کشورهای پیرامون ما که به لحاظ سیاسی با ما اصطکاک دارند، در حوزه امنیت پلیسی با ما همراه هستند چرا که این امر از جمله مصالح همگانی است.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: ما باید سطح علمی پلیس را متناسب با نیازهای امنیت جامعه و دنیا، ارتقا دهیم و خوشحالیم که نشریات ما، نشریات علمی خاصی بوده که ناظر بر مسائل پلیسی است و رقیب هم ندارد و تقریبا در یک حوزه انحصاری به معرفی دستاوردها و توفیقات پلیس در امر برقراری و ثبات امنیت تلاش میکند.
احمدیمقدم گفت: ما در نیروی انتظامی تلاش کردیم اعتبارات تحقیقاتی خود را به ساختمان، خودرو، کامپیوتر یا چند قفسه کتاب تبدیل نکنیم. از این رو اگر ریالی هم هزینه کنیم، ما به ازایی در صحنه ماموریت قابل مشاهده است و امروز ما ادعا میکنیم که توفیقات ناجا در تبدیل دانش به عمل و استفاده عملی از دستاوردهای علمی ـ پژوهشی آغاز شده است.
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