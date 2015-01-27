دانش آموزان دختر کرمانشاهی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

محمد رسول اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اعزام دانش آموزان دختر کرمانشاهی به مناطق عملیاتی جنوب از ۹ بهمن ماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: پیش بینی می شود حدود ۱۰ هزار دانش آموز دختر از کرمانشاه به این مناطق اعزام شوند.

اکبری یادآور شد: امسال همچنین برای نخستین بار، شش هزار نفر از دانش‌آموزان دختر استان از مناطق عملیاتی غرب و یادمان‌ های استان بازدید کردند.

مسئول بسیج دانش آموزی استان کرمانشاه گفت: یادمان شهید بهشتی، مطلع الفجر گیلانغرب و پادگان ابوذر مکان هایی هستند که بیشترین بازدید کننده را داشته اند.

وی حضور دانش آموزان در مناطق عملیاتی را موجب تعمیق باورهای دینی و اعتقادی آنها دانست و گفت: برنامه های فرهنگی مختلفی در این اردوها برای دانش آموزان اجرا شد.