سوریه پایان یک عمر مجاهدت شهید الله دادی بود

به گزارش خبرنگار مهر، رزم‌حسینی استاندار کرمان که در نشست خبری امروز سخنگوی دولت حضور داشت در جمع خبرنگاران گفت: کرمان با جمعیت 3 میلیون نفر 4 درصد جمعیت کشور و 11 درصد از مساحت کشور را دارد.

وی افزود: این استان رتبه اول معدنی و 25 درصد از باغات کشور را دارد و در حوزه گردشگری نیز 650 اثر ملی و 2 اثر جهانی را در اختیار دارد و مراحل ثبت 2 اثر دیگر جهانی نیز در حال طی شدن است که اگر این اتفاق بیفتد رتبه اول گردشگری و میراث فرهنگی در کشور را خواهیم داشت.

استاندار کرمان با بیان اینکه اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام کرمان در دستور کار استانداری و همچنین دولت یازدهم قرار دارد گفت: 3872 پروژه نیمه‌تمام در این استان وجود داشت که با روی کار آمدن این دولت 16 درصد از این پروژه‌ها تکمیل شده و 487 پروژه دیگر به مبلغ 617 میلیارد تومان تا دهه فجر تکمیل خواهد شد.

رزم‌حسینی با اشاره به بیمارستان تاریخی استان کرمان گفت: این بیمارستان تاریخی که سابقه‌ای 160 ساله دارد به همت دولت تدبیر و امید بازسازی شده است و با 75 تختخواب در دهه فجر افتتاح می‌شود. همچنین احداث بیمارستان 300 تختخوابی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه فرش کرمان را احیا کرده‌ایم گفت: فرش کرمان از قدمت 500 ساله برخوردار است که در این دولت سفارش 3 هزار متر مربعی فرش داشتیم که در دهه فجر کلید می‌خورد و 1000 دار قالی برپا می‌شود.

استاندار کرمان افتتاح کارخانه آهن اسفنجی را از دیگر پروژه‌هایی نام برد که در دهه فجر افتتاح خواهد شد و افزود: پروژه‌های خوبی نیز برای سال آینده داریم.

رزم‌حسینی با بیان اینکه استان کرمان رتبه اول صادرات کالاهای غیرنفتی را دارد گفت: طبق آمار گمرک استان کرمان این استان از شروع دولت یازدهم تا پایان دی‌ماه 601542 تن کالا صادر کرده که یک میلیارد و 671 میلیون دلار درآمدزایی داشته است که 34 درصد ارزش دلاری آن نسبت به صادرات سال گذشته افزایش یافته است و این نشان می‌دهد که وضعیت کسب و کار و اشتغال در استان کرمان رو به بهبود است.

استاندار کرمان با اشاره به اجرای هوشمند عملیات گمرکی گفت: یکی از ثمرات افزایش صادرات اجرای هوشمند عملیات گمرکی در این استان بوده است.

وی ادامه داد: در بخش واردات نیز استان کرمان 567 میلیون دلار واردات داشته است که بیشتر این واردات کالاهای سرمایه‌ای و قطعات خودرو بوده است.

رزم‌حسینی همچنین با اشاره به طرح توسعه استان تحت عنوان مثلث توسعه گفت: این مثلث توسعه اقتصادی ایده بسیار موفقی بوده است و قصد دارد تمام ظرفیت‌های استان را در مبارزه با فقر و محرومیت به کار گیرد.

استاندار کرمان با بیان اینکه در 10 ماه گذشته حضور سرمایه‌داران و کارآفرینان در این استان افزایش یافته است گفت: از همان ابتدا که استاندار کرمان شدم گفتم که فرش قرمز برای همه سرمایه‌داران پهن می‌کنیم که این نیز در راستای اقتصاد مقاومتی و بکار گرفتن ظرفیت‌های درونی استان در راستای توسعه اقتصادی و درآمدزایی است. تاکنون 12 هزار و 872 میلیارد تومان تامین مالی از محل اجرای پروژه‌هایی که با این طرح اجرا شده است به دست آورده‌ایم.

وی توضیح داد: این مثلث توسعه‌ای سیاسی نیست بلکه اقتصادی است و در جهت استفاده و بالا بردن ظرفیت‌های درون استان است و ما سعی کردیم که هم از ظرفیت سرمایه‌داران، ظرفیت کارکنان و ارکان حکومت و همچنین از ظرفیت امام جمعه شهر استفاده کنیم که این طرح تاکنون بسیار جواب داده است و موجب شده است که عقلانیت سیاسی در استان کرمان حاکم شود.

رزم‌حسینی تصریح کرد: در مسیر اجرای مثلث توسعه کرمان خواهان افزایش اختیارات اقتصادی و نه سیاسی بوده‌ام و اعلام کرده‌ام که ما آمادگی داریم در جهت خودگردانی با تعیین مصادیق یکسری اختیاراتی بگیریم تا بتوانیم طرح‌های اقتصادی در استان را اجرایی سازیم.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: برای تسریع در توسعه استان گفته‌ام که استان را با شاخص‌های مشخص تحویل می‌گیرم و با شاخص‌های توسعه‌ای مشخص تحویل می‌دهم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما در لشکر 41 ثارالله کرمان با شهید الله دادی هم رزم بودید، با توجه به این آشنایی اگر خاطره ای از ایشان دارید بیان کنید؟ گفت: ایثار و محاهدت این شهید از دوران دفاع مقدس شروع و در سوریه پرونده مجاهدتش بسته شد. شهید الله دادی خدمات ارزنده ای در دوران دفاع مقدس داشتند.