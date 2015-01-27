به گزارش خبرگزاری مهر، زنده یاد جعفر ریاضی مهر یکی از دستیاران حمید رسولیان مدیر جلوه های ویژه میدانی در سینما، اخیرا در گروه تولید پروژه سینمایی «شن، جن، ین» به کارگردانی مانی حقیقی در قشم فعالیت خود را آغاز کرده بود.

وی در طول تولید این فیلم به همراه حمید رسولیان و یکی دیگر از دستیاران گروه جلوه های ویژه فیلم در غرب جزیره قشم به سمت لوکیشن در حرکت بوده است و بعد در اثر سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت. البته در این تصادف دیگر سرنشینان ماشین صدمه ای ندیده اند و فقط راننده ماشین از ناحیه دست دچار شکستگی شده است.

جعفر ریاضی مهر برادر همسر حمید رسولیان از مدیران جلوه های ویژه در سینمای ایران است.

مانی حقیقی نویسنده و کارگردان «شن، جن، ین» ضمن ابراز تاثر از درگذشت مرحوم ریاضی مهر یکی از همکاران این پروژه، برای خانواده وی آرزوی صبر و آرامش کرد و یادش را گرامی داشت.

حقیقی در پایان بیان کرد: خاطره مرحوم ریاضی مهر همیشه در این پروژه ثبت شده و همواره با ما خواهد ماند.

ریاضی مهر درپروژه هایی همچون «کلاشینکف»، «بال های خیس» و... همکاری داشته است.