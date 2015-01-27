مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر سه شنبه با حضور معاون هماهنگی و پشتیبانی، مدیر کل دفتر حراست و امور محرمانه، مشاور و مدیر دفتر مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان حمید رضا کرموند به عنوان به مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان معرفی شد.

بنا بر این گزارش پیش از این مهدی اکبریان به مدت چهار سال و هشت ماه مسئولیت مدیر عاملی شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان را بر عهده داشت.

در این مراسم مدیر عامل جدید شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با تاکید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب در استان اظهار داشت: با توجه به کاهش نزولات آسمانی و بارندگی ها در سال آبی جاری موضوع صرفه جویی آب از سوی مردم باید در دستور کار قرار گیرد.

حمید رضا کرموند با اشاره به کاهش سطح آبهای زیرزمینی و همچنین چشمه ها و چاههای آب استان عنوان کرد: در این راستا باید صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف همواره از سوی مردم مورد توجه قرار گیرد.