به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی کشاورز هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون با بیش از نیم قرن فعالیت مستمر در حوزه بازیگری، حضور در فیلمهایی مانند «مادر»، «مردی که موش شد»، «خشت و آینه»، «برزخیها»، «کمال الملک» و سریال هایی همچون «پدرسالا»ر، «هزاردستان»، «سربداران»، «سلطان و شبان»، «گرگها» و بازی در نمایش هایی چون «آنتیگون»، «آندورا»، «ادیپوس شهریار»، «بازی استریندبرگ» را در کارنامه هنری خود دارد.
بزرگداشت استاد کشاورز با کتاب «دلشده»
کتاب «دلشده» که ویژه نکوداشت محمدعلی کشاورز است به کوشش رامک صبحی و شاهین امین در مدت زمان 50 روز و در سه فصل آماده شده است و در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر رونمایی می شود.
در فصل اول این کتاب، علاوه بر گفتوگویی مفصل با محمدعلی کشاورز، به زندگینامه و فیلمشناسی این بازیگر پیشکسوت سینمای ایران اشاره شده است. علاوه بر این، یادداشت آرمان امام بخش، از نزدیکان و دوستان کودکی محمدعلی کشاورز در این فصل آمده است.
در فصل دوم کتاب که با عنوان «کشاورز به روایت سینماگران» آماده شده است، سینماگران به بیان نظرات و خاطرات خود از محمدعلی کشاورز و شیوه بازیگری او پرداختهاند. در این بخش، گفتوگوهایی متفاوت با علی نصیریان، عباس کیارستمی، امین تارخ، مسعود جعفریجوزانی، مهدی هاشمی، داود رشیدی، مجتبی راعی، اسماعیل شنگله، محمدمهدی دادگو، داریوش فرهنگ و... آماده شده است.
در فصل سوم کتاب با عنوان «کشاورز به روایت منتقدان»، جواد طوسی، احمد طالبینژاد، رامتین شهبازی و سعید مروتی مقالاتی را درباره کارنامه هنری این بازیگر به رشته تحریر در آوردهاند. همچنین مجموعهای از تصاویر تله تئاترها، فیلمها و مجموعههای تلویزیونی مختلف از این بازیگر جمعآوری و در کتاب جانمایی شده است.
شاهین امین یکی از گردآورندگان «دلشده» با اشاره به اینکه کتاب حدود 200 صفحه است درباره دیگر جزییات آن، گفت: کتاب «دلشده» با یادداشتی به قلم حجتاله ایوبی، رییس سازمان سینمایی آغاز میشود و پیشگفتار آن توسط رامک صبحی که بخش عمده کتاب حاصل تلاش او است به نگارش در آمده است.
این منتقد سینما با اشاره به دشواریهای آماده سازی کتاب «دلشده» در 50 روز، بیان کرد: قطعا این زمان برای آمادهسازی کتابی با این جزئیات کفایت نمیکرد اما در هر صورت «دلشده» باید برای جشنواره آماده میشد. به همین دلیل تلاش کردیم با کار بیشتر کمبود زمان را تا حد زیادی جبران کنیم و تصور میکنم حاصل کار آبرومند شده است.
شاهین امین خاطرنشان کرد: خوشحالم که پیشنهاد نگارش این کتاب به ما داده شد تا فرصت مغتنمی برای ادای احترام به محمدعلی کشاورز داشته باشیم که بر گردن سینما و تئاتر ایران حق بسیار دارد.
بر اساس این گزارش، حامد هاتف ویراستاری، حمزه اولیازاده عکاسی، پوریا امیرزاده طراحی و صفحه آرایی و علیرضا میرزامصطفی طراحی جلد کتاب «دلشده» را بر عهده داشتهاند.
مستند پرتره آماد شد
علاوه بر کتاب «دلشده»، مستند پرتره محمدعلی کشاورز در 15 روز و به کارگردانی لیلا خلیلزاده از مستندسازان کشور آماده شده است. در این فیلم مستند پنج دقیقهای، علاوه بر گفتوگو با این پیشکسوت بازیگری و همکاران وی، به کارنامه هنری او نیز اشاره شده است.
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