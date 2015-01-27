همزمان با دهه فجر ۳۲ روستای کرمانشاه گاز رسانی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه، سید حمید فانی اظهار داشت: همزمان با دهه فجر سال جاری عملیات گازرسانی به ۳۲ رستای استان با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: با گاز رسانی به این روستاها قریب به ۲ هزار خانوار روستایی استان کرمانشاه از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: این روستاها شامل ۱۰ روستای بخش درود فرامان کرمانشاه، ۱۲ روستای شهرستان صحنه، ۵ روستا از توابع بیستون، ۳ روستا در شهرستان سنقر و ۲ روستا از توابع شهرستان اسلام آباد غرب است.

