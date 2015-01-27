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۷ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

فانی:

همزمان با دهه فجر ۳۲ روستای کرمانشاه گاز رسانی می شوند

همزمان با دهه فجر ۳۲ روستای کرمانشاه گاز رسانی می شوند

کرمانشاه- مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه از گاز رسانی به ۳۲ روستای استان همزمان با دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه، سید حمید فانی اظهار داشت: همزمان با دهه فجر سال جاری عملیات گازرسانی به ۳۲ رستای استان با اعتباری بالغ بر ۴۱ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: با گاز رسانی به این روستاها قریب به ۲ هزار خانوار روستایی استان کرمانشاه از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: این روستاها شامل ۱۰ روستای بخش درود فرامان کرمانشاه، ۱۲ روستای شهرستان صحنه، ۵ روستا از توابع بیستون، ۳ روستا در شهرستان سنقر و ۲ روستا از توابع شهرستان اسلام آباد غرب است.
 

کد مطلب 2475195

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