حضور به موقع آتش نشانان از حریق خودرو در کرمان جلوگیری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمان، ساعت 15بعدازظهر روز گذشته، با دریافت خبر وقوع این حادثه، بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه شماره‌ هفت به محل حادثه در بولوار جمهوری اعزام شدند.

در این حادثه، خودروی سواری در بلوار جمهوری در حال حرکت بوده که به علت نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شده و سپس به جدول‌های وسط خیابان برخورد کرده است.

آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل حادثه، با قراردادن علایم هشدار دهنده و قطع سیستم برق خودرو، محل حادثه را نیز ایمن کردند و اقدامات لازم را انجام دادند.